Mediabedrijf Discovery komt mogelijk naar Amsterdam

Dit meldt de Britse krant The Guardian maandagavond.



Volgens The Guardian heeft Discovery onderzoek gedaan naar een nieuwe locatie in Amsterdam, waar ook grote mediabedrijven als Netflix hun Europese basis hebben. Een tweede optie is de Poolse hoofdstad Warschau. Daar woont Kasia Kieli, het hoofd van Discovery in Europa.



100 banen

Een woordvoerder van het bedrijf bevestigt tegenover de Britse krant dat de eventuele verhuizing niks te maken heeft met de brexit. Volgens de woordvoerder heeft de verhuizing 'alles te maken met technologische innovatie.'



Als Discovery naar Amsterdam komt, zal dat volgens The Guardian ongeveer honderd banen opleveren. Wel blijft het mediabedrijf films produceren en uitzenden in het Verenigd Koninkrijk.