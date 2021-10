Medewerkster restaurant in West jaagt overvaller weg met een tafelpoot

Beeld ANP XTRA

Rond 13.30 uur kwam de overvaller snackbar Cigköftem binnen. De man zei de aanwezige medewerkster dat hij een mes bij zich had. Een medewerkster zag volgens de politie inderdaad een handvat van een mes uit een zak van de overvaller steken en besloot een stuk hout te pakken en de overvaller het restaurant uit te jagen.

“We zijn niet bang, maar het kan zo nog een keer gebeuren in deze straat,” vertelde de eigenaar van de snackbar, vlak voor hij aangifte deed bij de politie. In september was er een ramkraak in de straat en deze maand werd een man neergestoken in een woning. “De politie moet zich zichtbaarder opstellen in de straat. De overval staat op beeld.”

De politie heeft na de overval de omgeving uitgekamd op zoek naar de overvaller, maar heeft hem niet aangetroffen. De medewerkster bleef ongedeerd bij de overval.