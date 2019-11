Medewerkers zwembad Bijlmer vervolgd om dood Eritreeër

Beeld BEELD GOOGLE STREETVIEW

De medewerkers van het zwembad worden vervolgd voor dood door schuld in verband met verdrinking, zo laat het Openbaar Ministerie weten. Ze zouden ‘een samenstel van interne regels’ hebben overtreden.

“Meneer werd door het personeel uit het water gehaald en ter plekke gereanimeerd,” zei zwembaddirecteur Erwin van Iersiel destijds over het incident. “Daarna heeft de ambulance hem meegenomen. We weten eigenlijk nog steeds niet wat er nu precies is gebeurd. Of het nu een epileptische aanval of hartaanval is geweest. De politie doet daar nog onderzoek naar.”

Wanneer de strafzaak zal dienen, is onbekend.