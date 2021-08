Medewerkers Schiphol verdacht van drugssmokkel: straatwaarde van 16 miljoen

Beeld ANP

Het onderzoek leidde eind mei naar een onderschepping van 321 kilo cocaïne, met een straatwaarde van zo’n 16 miljoen euro. De zending was afkomstig uit Ecuador.

Onder de aangehouden verdachten zitten zes mannen van tussen de 31 en 57 jaar uit Amstelveen, Amsterdam, Den Haag, Diemen, Nieuw-Vennep en Rotterdam. De zevende verdachte is een 33-jarige vrouw uit Diemen.

Ze worden verdacht van witwassen en/of (voorbereidingshandelingen voor) de invoer van harddrugs. In totaal zijn er dertien personen als verdacht aangemerkt, waarvan er tien werkzaam zijn voor een bedrijf op Schiphol.

Tijdens doorzoekingen in de woningen van de verdachten zijn onder meer verschillende auto’s, tientallen dure handtassen, merkkleding en horloges, gegevensdragers en een geldbedrag in beslag genomen.

Samenwerking

Het onderzoek van het zogeheten CargoHarc-team, met medewerkers van de Koninklijke Marechaussee, Fiod en de douane, is onderdeel van een integrale samenwerking tussen verschillende instanties die de ondermijning op Schiphol willen aanpakken.

Vorig jaar verscheen een rapport van onderzoekers van Bureau Beke over hoe de luchthaven structureel wordt gebruikt voor de invoer van cocaïne en de uitvoer van synthetische drugs. Criminele groepen maken gebruik van malafide Schipholpashouders die op gevoelige delen van de luchthaven kunnen komen, zoals de bagagekelder of de onderhoudshangars. Op die manier kunnen ze smokkelwaar doorvoeren. Ze ronselen bijvoorbeeld schoonmakers of cateraars, die geld bijverdienen door drugs de luchthaven op of af te vervoeren.

Volgens insiders bestaan er zelfs ‘hooggeplaatste mollen op Schiphol’, die gevoelige informatie doorspelen. ‘Toegang tot Schiphol is letterlijk veel waard voor georganiseerde criminelen,’ schreven de onderzoekers.

Het onderzoek naar de verdachten is nog in volle gang. Het Openbaar Ministerie Noord-Holland sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden.