Medewerkers OLVG voeren woensdag actie voor betere cao

Werknemers van het OLVG tijdens een actie in juli. Beeld ANP

Afspraken die gemaakt zijn, gaan op deze afdelingen bij zowel OLVG Oost als West mogelijk niet door. Volgens vakbond FNV zijn ‘enkele honderden’ afspraken verzet naar een andere dag. Patiënten zijn daarover geïnformeerd.

Het OLVG laat weten dat spoedeisende hulp, bevallingen en oncologische zorg gewoon doorgaan. ‘Patiënten die al zijn opgenomen kunnen gewoon blijven en mogen rekenen op de zorg die ze van ons gewend zijn. De bezoekuren blijven zoals normaal. Ook afspraken op overige afdelingen gaan gewoon door,’ staat op de website van het ziekenhuis.

Stukgelopen onderhandelingen

Ook ziekenhuizen in Breda, Oosterhout, Hoorn, Purmerend, Zwolle, Meppel, Roosendaal en Bergen op Zoom gaan staken. Begin juni zijn de onderhandelingen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen over de cao voor niet-academische ziekenhuizen en revalidatiecentra stukgelopen. De bonden vragen 5 procent salarisverhoging, het tegenbod van de NVZ bleef steken op ongeveer de helft.

Daarnaast willen ze een extra toeslag op loon als op het laatste moment een beroep op medewerkers wordt gedaan om bijvoorbeeld overuren te draaien. Het gaat om de cao van 200.000 medewerkers van 83 ziekenhuizen en 30 revalidatiecentra in Nederland. Academische ziekenhuizen hebben hun eigen cao.

In juli voerden werknemers van het OLVG ook al actie voor een betere cao. Het ziekenhuis laat weten te hopen dat er een akkoord komt tussen beide partijen. ‘Werken in de zorg is momenteel pittig. Het is druk en er is een chronisch personeelstekort. Ook de woningmarkt in Amsterdam werkt niet mee. OLVG zet alles op alles om collega’s te behouden, nieuwe collega’s te werven en het werken in OLVG ondanks alle uitdagingen zo interessant mogelijk te houden.’