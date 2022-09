Medewerkers Bijenkorf boos over lage lonen: ‘Wij zijn het klootjesvolk’

Protest medewerkers Bijenkorf, Beursplein Beeld Daphne Lucker

‘Een waardeloos aanbod’, ‘veel en veel te mager’: Bijenkorfmedewerkers hebben geen goed woord over voor de loonsverhoging die hun werkgever wil doorvoeren. De Bijenkorf heeft voorgesteld de salarissen dit jaar met 3,5 procent te verhogen, en volgend jaar nog eens met 2,5 procent. Het is reden voor groepjes medewerkers om vrijdagmiddag kort hun werkdag te onderbreken om op het Beursplein actie te voeren, compleet met protestborden in de hand en broches met boze honingbijen opgespeld.

Mo Rguibi is kok bij de Bijenkorf, volgende week precies 25 jaar. Het stoort hem vooral dat er onder collega’s veel verschil zit tussen de lonen. “Ik verdien net meer dan veertien euro per uur, omdat ik de hotelschool heb gedaan en wat diploma’s heb. Maar collega’s die hier al meer dan dertig jaar werken en dat niet hebben, verdienen twaalf, misschien net dertien euro. Ik sta hier vooral uit solidariteit.” Niet dat hij overigens zijn eigen loon zo geweldig vindt. “Dat is gewoon heel laag.”

Rguibi merkt dat de lage lonen leiden tot krapte bij het personeel, met een hogere werkdruk en minder tevreden klanten tot gevolg. “Alleen al bij de horeca zijn de laatste tijd meer dan tien mensen vertrokken. Logisch, want ze kunnen in een restaurant meer betaald krijgen, en die staan ook te springen om medewerkers.” Vroeger waren veel horecamedewerkers trots om bij de Bijenkorf te werken, omdat ze meer betaald kregen dan bij de La Place of de Hema, zegt Rguibi. “Maar dat is al heel lang niet meer zo.”

Uitgekafferd

Dat de lage lonen een personeelstekort in de hand werken, ziet ook een verkoopmedewerkster die al 36 jaar in de Bijenkorf werkt (“Liever zonder naam, want als je je kont tegen de krib gooit, word je weggepest”). “We staan vaak met veel te weinig mensen op de afdeling. Pasgeleden werd ik nog uitgekafferd door een klant omdat hij een half uur moest wachten voordat ik tijd voor hem had. Dat maakt het werk er niet echt leuker op. Terwijl wij juist ook goede service willen verlenen.”

De verkoopmedewerkster vindt bovendien dat ze veel te weinig erkenning krijgt voor het werk dat ze al meer dan drie decennia met liefde doet. “Wij worden echt gezien als het plebs van het bedrijf, het klootjesvolk – terwijl er zonder ons helemaal níets verkocht wordt. Een voorbeeldje: onlangs is het bedrijf overgenomen door een nieuwe directie, waarmee we online konden kennismaken. Dat werd georganiseerd om 10 uur ‘s ochtends, precies de openingstijd van de winkel. Dus blijkbaar was het voor ons toch niet zo van belang.”

‘In de Bijenkorf gebeurt altijd wat’

De oude garde Bijenkorfmedewerkers is het desondanks eens dat het werken in de winkel heerlijk is, de klanten leuk, de collega’s zijn ze net zo dierbaar als familieleden. Dat vindt ook Bonnie Rietveld bijvoorbeeld, die al 26 jaar verkoopmedewerkster is.

“Deze zomer werkte ik twee maanden op kantoor, als roostermaker – ik kreeg er twee salarisschalen bovenop. Ik mocht blijven, maar ik miste de winkel en de klanten zó erg, dat ik terug ben gegaan. De hele dag op een bureaustoel zitten is niets voor mij: In de Bijenkorf gebeurt altijd wat.” Maar op korte termijn moet er wel degelijk iets gebeuren aan de vergoeding, vindt Rietveld. Ik snap heus wel dat ik als winkelmedewerker geen topsalaris krijg. Maar een serieuze verhoging hebben wij heel hard nodig, zeker gezien de enorme inflatie. En dit is gewoon een fooi.”