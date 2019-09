Medewerker verzorgingshuis neergestoken door bewoner

Een vrouwelijke medewerker van verzorgingshuis Nieuw Vredenburgh aan de Postjesweg in West is zondag neergestoken door een bewoner. Ze is daarbij ernstig gewond geraakt. Volgens de politie is ze buiten levensgevaar.

Er is een verdachte aangehouden, het gaat om een mannelijke bewoner van het verzorgingshuis, dat onder Cordaan valt. Het is niet duidelijk wat aan het steekincident vooraf ging.

Volgens Ronald Schmidt, bestuurder van Cordaan, is de vrouw rond het lunchuur neergestoken in het restaurant van het verzorgingshuis. Dat restaurant zat toen vol. “Mensen schrokken van het gegil en er ontstond een enorme consternatie. Iedereen is enorm aangedaan. Het is afschuwelijk, het ergste wat je kunt verzinnen,” zei Schmidt zondagmiddag.

Het slachtoffer werkt in het restaurant en is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De verdachte is 'met builen en butsen’ naar het ziekenhuis overgebracht. Een van de bewoners heeft geholpen om het slachtoffer te ontzetten.

Nieuw Vredenburgh is een zorgcentrum waar zowel ouderen als ouderen met alzheimer wonen. Op welke afdeling de dader woont, kon Schmidt niet zeggen. Zowel personeel als bewoners worden opgevangen door hulpverleners.