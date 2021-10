Medewerker supermarkt Nieuw-West verjaagt overvaller met brood

Politie bij de overvallen supermarkt aan de Osdorper Ban. Beeld ANP

“De verdachte schrok van het brood dat in zijn richting werd gegooid en is daarop gevlucht. Hij vertrok, zeer waarschijnijk te voet, met buit in de richting van de Wildeman,” aldus een woordvoerder van de politie, die omstreeks 19.00 uur een melding kreeg van het incident.

De verdachte is een man van 1.70 tot 1.75 meter lang. Hij heeft een licht getinte huidskleur en droeg tijdens de overval een grijze trainingsbroek en een rood-oranje jas met grijze accenten. Ook had hij zwarte handschoenen aan en een mondkapje op. De politie roept getuigen op zich te melden.

Reeks supermarktovervallen

Het is de derde keer in een paar dagen tijd dat een supermarkt wordt overvallen. Eerder op de dag gebeurde dat bij een winkel in de Baarsjes. Afgelopen vrijdag werd een supermarkt aan de Nieuwpoortstraat overvallen. In alle drie de gevallen werd gedreigd met een steek- of vuurwapen.

De politie zal bij een eventuele aanhouding onderzoeken of er een verband is tussen de incidenten.