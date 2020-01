‘Medewerker Stadgenoot sluist miljoenen weg’

Het kantoor van Stadgenoot aan de Sarphatistraat. Beeld Google Maps

Dat meldt De Telegraaf. Een senior financieel medewerker maakte jarenlang maandelijks grote geldbedragen − tussen de 10.000 en 20.000 euro − over naar de rekening van haar minderjarige dochter. Dat geld nam de vrouw vervolgens op, om te vergokken of om op dure vakanties te gaan.

De fraude, die door Stadgenoot aan De Telegraaf wordt bevestigd, kwam dit najaar boven water nadat ING aan de bel trok omdat de bank de aanhoudende overboekingen naar de rekening van de dochter niet vertrouwde. Al het weggesluisde geld was op dat moment al verdwenen.

De medewerker geeft bij een confrontatie aanvankelijk slechts toe enkele tonnen te hebben verduisterd, maar na onderzoek van de woningcorporatie zou dat bedrag zijn opgelopen tot 2 miljoen euro.

De medewerker is volgens een woordvoerder van Stadgenoot op staande voet ontslagen. Ook loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar de vrouw.

Bestuursvoorzitter Marien de Lange van Stadgenoot, dat met 29.000 woningen de op twee na grootste woningcorporatie van Amsterdam is, wil niet reageren op vragen over de fraude. Hoe het kan dat een medewerker jarenlang geld kan wegsluizen zonder interne controle? “Blijkbaar heeft er een lek gezeten,” aldus een woordvoerder tegen de krant. “Dat lek is nu gedicht.”