Medewerker restaurant Nieuw-West bedreigd met vuurwapen

De vrouw wilde zondagavond rond 22.30 uur als bijrijder in het wagentje stappen, toen ze werd aangesproken door een man. Omdat ze het niet vertrouwde stapte ze in, waarop de man met een vuurwapen tegen het raam begon te tikken. Ook richtte hij het wapen op haar.



Het tweetal in de Canta ontkwam toen degene achter het stuur op het gas trapte. De verdachte sloeg toen op de vlucht en is nog niet gepakt, meldt een woordvoerder van de politie. Er is voor zover bekend niets buitgemaakt.



Bewijs

Verschillende getuigen zouden knallen hebben gehoord, maar voor een beschieting is vooralsnog geen fysiek bewijs gevonden. Ook de vrouw in de Canta heeft geen schoten waargenomen.



De politie hoort het graag als mensen iets gezien of gehoord hebben zondagavond.