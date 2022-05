Medewerker HVO-Querido (65) overleden na mishandeling in West

Beeld Joris van Gennip

Dat bevestigt een woordvoerder van de organisatie na berichtgeving van AT5. Een 41-jarige man uit Amsterdam zit vast op verdenking van doodslag, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De Amsterdammer werd vorige week maandag rond 16.00 uur zwaargewond aangetroffen op straat, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar bleek hij zwaar hoofdletsel te hebben. Volgens de woordvoerder van HVO-Querido is het slachtoffer niet meer aanspreekbaar geweest.

De verdachte werd dezelfde dag nog aangehouden. Hij werd 12 mei voorgeleid voor de rechter-commissaris, die besloot dat hij nog zeker twee weken langer vast moet zitten.

HVO-Querido

Wat zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. Of de medewerker door een cliënt is mishandeld, zoals buurtbewoners volgens AT5 hebben verklaard, kan zowel HVO-Querido als het OM niet bevestigen. Wel laat de HVO-Queridowoordvoerder weten dat de dood van hun medewerker ‘gelinkt’ is aan zijn werk. De organisatie is daarom een zogenoemd calamiteitenonderzoek gestart.

Collega’s hebben ‘geschokt’ gereageerd op het overlijden, meldt de woordvoerder. Het 65-jarige slachtoffer was al twintig jaar werkzaam bij HVO-Querido, op dit moment vooral in Nieuw-West. De Amsterdammer begeleidde mensen in een kwetsbare situatie.