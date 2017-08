Medewerker gevangenis Zaanstad vast voor drugshandel

De man is eind juli al aangehouden maar moet langer vastzitten, bepaalde de rechter woensdag in Amsterdam. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) weten.



De man, die werkzaam is bij het Justitieel Complex Zaanstad in Westzaan zou tegen betaling een aantal keer verdovende middelen hebben binnengesmokkeld in de penitentiaire inrichting.



Telefoon

De politie onderzoekt voor welke gedetineerden de drugs bestemd waren. Het OM verwijt de verdachte daarnaast een telefoon de gevangenis in te willen smokkelen. Hij zou daarvoor zijn betaald. Formeel verdenkt het OM de 32-jarige man van ambtelijke omkoping, bezit en handel van verdovende middelen.



In de nieuwe Zaanse gevangenis in Westzaan, de vervanger van onder meer de Bijlmerbajes, worden regelmatig drugs en telefoons aangetroffen, bleek vorige maand uit onderzoek van Het Parool.



Bijlmerbajes

De gevangenis in Zaanstad is de grootste en modernste van Nederland en biedt plaats aan zo'n duizend gedetineerden, waaronder ook gedetineerde psychiatrische patiënten.



Het gebouw, dat verouderde gebouwen in de regio Amsterdam/Haarlem vervangt, onder meer de Bijlmerbajes, is voorzien van de nieuwste technieken: de gedetineerden kunnen zich bijvoorbeeld gedeeltelijk vrij door de instelling bewegen, zonder dat het personeel deuren moet opendoen.