Medewerker Febo in Centrum neergestoken, verdachte aangehouden

Beeld ap

De politie werd rond 18.00 uur gealarmeerd vanwege een man die vernielingen pleegde in de zaak en een medewerker in zijn gezicht zou hebben gestoken.

Eenmaal ter plaatse kwam de man met een kapot geslagen fles op politieagenten afgelopen. Om hem te overmeesteren hebben zij een stroomstootwapen gebruikt.

Ziekenhuis

Het slachtoffer is voor zijn verwondingen behandeld in het ziekenhuis. Over zijn toestand of de aard van zijn verwondingen is niets bekend.

De verdachte zit nog vast.