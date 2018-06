Medewerker Cordaan op non-actief om nekbreuk bewoner

Wat er zich precies heeft voorgevallen, is onduidelijk. Omdat het slachtoffer dementerend is, kan hij zelf ook geen opheldering bieden. Vorige week liep de 80-jarige bewoner een verwonding op in het zorgcentrum waar hij sinds twee maanden woont.



Hij zou door een medebewoner op zijn hoofd zijn geslagen met een tondeuse, vertelt een medewerker van Cordaan aan AT5. De hoofdwond werd gehecht, en Cordaan zou onderzoek doen naar het voorval.



Maar een dag later bleken de verwondingen veel erger dan op het eerste gezicht werd verondersteld. In het ziekenhuis bleek dat zijn nek was gebroken.



Cordaan onderzoekt het incident en heeft de medewerker die eindverantwoordelijk was op de bewuste avond op non-actief gesteld. "Wat er ook gebeurd is, we betreuren het voorval zeer," zegt een woordvoerder van Cordaan.



De familie heeft tevens aangifte gedaan bij de politie van zware mishandeling.