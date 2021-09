Medeverdachten Lil Kleine al eerder in beeld bij politiezaken

Lil Kleine ontkent bij de mishandeling betrokken te zijn geweest. Beeld ANP Kippa

Waarom wordt de strafzaak rondom een eenvoudige mishandeling in het Amsterdamse nachtleven behandeld bij de meervoudige kamer, waar normaal gesproken ingewikkelde en zware strafzaken worden behandeld? Die vraag stelde Nienke Hoogervorst, de advocaat van rapper Lil Kleine woensdagochtend aan de rechtbank.

Daarmee hintte ze, zij het indirect, ernaar dat het weleens zou kunnen komen door het feit dat haar klant een bekende Nederlander is.

Opgewacht en aangevallen

Lil Kleine, echte naam Jorik Scholten, wordt samen met twee andere mannen ervan verdacht op 6 december 2019 betrokken te zijn geweest bij de mishandeling van een destijds 27-jarige man tijdens de openingsavond van nachtclub Oliva aan het Rembrandtplein. Voorafgaand aan de vechtpartij was de man tegen een vrouw in het gezelschap van Lil Kleine opgebotst. Daarop ontstond wat gekrakeel. Nadat de ruzie gesust leek, werd de man bij het verlaten van de club opgewacht en door twee andere mannen aangevallen.

Daarbij werd hij meerdere keren getrapt en geslagen. Ook de rapper zou trappen hebben uitgedeeld. Pas nadat de eigenaar van de discotheek tussenbeide was gekomen, wist de man de club uit te vluchten.

Niet aanwezig

Lil Kleine ontkent bij de mishandeling betrokken te zijn geweest. Hij was niet naar de inleidende zitting in de zaak gekomen. “Mijn client laat zich excuseren,” aldus zijn advocaat.

Ook de twee andere verdachten waren niet aanwezig. Richard Korver, de advocaat van de 52-jarige Arnold H., vroeg zich af waarom de zaak niet bij de politierechter behandeld werd. “Mijn client is geen BN’er en wil dat ook niet worden.”

Arnold H. is niet van onbesproken gedrag. “Ik heb een strafblad van hier tot Tokio,” liet hij zich in 2018 in het Brabants Dagblad ontvallen in een verhaal naar aanleiding van een geëscaleerde ruzie in een speeltuin in Boxtel. Een buurvrouw werd zo bang na een reeks bedreigingen dat ze onderdook met haar kinderen.

Koen Everink

Ook medeverdachte Peter S. haalde in het verleden al eens de pers. De 49-jarige Brabantse transportondernemer liet in 2010 door tijdschrift Quote optekenen dat hij een professionele boksring in de kelder van zijn villa had laten plaatsen. S. kwam ook in beeld bij een geruchtmakende zaak rondom uitgaansgeweld. In de zomer 2012 was hij tijdens het feest Sensation White de huurder van de vipbox in de Amsterdam Arena waar de (inmiddels overleden) ondernemer Koen Everink zwaar werd mishandeld door kickbokser Badr Hari.

Volgens Everink had hij Peter S. na de mishandeling in de ogen gekeken, iets wat de transportondernemer in eerste instantie bestreed. Hij zei dat hij ten tijde van de mishandeling op het veld had gestaan. Later, tijdens een verhoor bij de rechter-commissaris, gaf hij toe ten tijde van het gevecht op het balkon van de skybox te hebben gestaan.

Er zijn camerabeelden van de mishandeling in club Oliva. Omdat die bekeken moeten worden is de zitting volgens de rechtbank verplaatst naar de meervoudige kamer.