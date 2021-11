Medeverdachten: ‘Hamid B. schoot Lauranio Bronne per ongeluk dood’

Aanvankelijk werd geschreven dat Bronne was doodgeschoten vanwege een ruzie om twee lachgastanks. ‘Het zat heel anders,’ zegt advocaat Johan Mühren. Beeld Getty Images/iStockphoto

Amsterdammer Jamal N. (20) en Justin D. (21) uit Zaanstad zeggen dat Hamid B. die nacht onverwacht op Bronne schoot, achterin de bestelbus waarin zij nog aan het instappen waren. Het was hun bedoeling geweest ‘te gaan chillen’, maar ineens was Bronne dood.

Gedumpt

De drie hebben Bronnes lichaam vervolgens samen gedumpt in een sloot langs de Nico Broekhuysenweg in Amsterdam Nieuw-West. Volgens Justin D. vroeg hij Hamid B. meteen na de knal wat er was gebeurd. Hij zag bloed uit het achterovergeslagen hoofd van Bronne lopen, uit zijn mond. Hamid B. zei volgens Justin D. dat hij Bronne ‘bang had willen maken’ (door een vuurwapen in zijn mond te duwen) en dat ‘dat ding per ongeluk afging’.

Het gezelschap reed volgens Justin D. op aanwijzing van Hamid B. naar Amsterdam, waar ze het lichaam van Bronne dumpten. Daarna reden de drie naar België, naar een vriendin. Ze wasten hun kleding, waarop bloed van Bronne zat. Terug in Amsterdam lieten ze de bus achter in Zuidoost, waar die in brand zou worden gestoken.

Hamid zwijgt nog

De nieuwe verklaring van Jamal N. past in grote lijnen op die van Justin D. De huidige hoofdverdachte Hamid B. is deze week verhoord over het uitgebreide relaas van de twee anderen, maar heeft nog niet inhoudelijk willen reageren.

Dat bleek vrijdagmorgen op een derde inleidende zitting in de Amsterdamse rechtbank.

De officier van justitie en hun advocaten vroegen de rechtbank het voorarrest van Justin D. en Jamal N. op te heffen. Ook de aanklager ziet geen aanwijzingen meer dat de twee anderen schuld hebben aan Bronnes dood (wel aan het wegmaken van zijn lichaam). De advocaat van Hamid B. vroeg vrijdagmorgen meer tijd om zich te beraden op een reactie. De raadsman van Jamal N. wilde niet uitgebreid reageren.

‘Echt verschrikkelijk’

Advocaat Johan Mühren van Justin D. zei dat die ‘niet langer kon leven met het idee dat de nabestaanden van zijn jeugdvriend niet wisten wat er is gebeurd’. “Hij schaamt zich kapot. Na de eerste zitting stonden de kranten vol met het verhaal dat Bronne zou zijn doodgeschoten vanwege een ruzie om twee lachgastanks. Het zat heel anders.”

Volgens Mühren lijkt ‘sprake van een noodlottig ongeval’, niet van een gezamenlijk moordplan. “Ik vind het onwijs dapper dat mijn cliënt openheid van zaken gegeven heeft, en geen kletsverhaal heeft opgehangen.”

Jamal N. bood de nabestaanden zijn excuses aan omdat hij niet meteen openheid van zaken had gegeven. “Ik had gehoopt dat degene die het gedaan heeft, zijn verantwoordelijkheid zou nemen, maar dat deed hij niet.”

Justin D. zei het gebeurde ‘echt verschrikkelijk te vinden voor de familie van Lauranio’. “Ook dat het zo lang geduurd heeft voordat de waarheid naar boven is gekomen.”

De rechtbank laat Justin D. en Jamal N. vrij en houdt alleen Hamid B. nog in de cel.

Het is onduidelijk wanneer de zaak verdergaat.