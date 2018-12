Medeverdachte bedreiging Wilders gefilmd op Sloterdijk

De twee reisden mogelijk samen van Amsterdam naar Den Haag. De medeverdachte is ook te zien op beelden van de Grote Marktstraat in Den Haag. De politie weet niet of de man afkomstig is uit Nederland, of net als de hoofdverdachte de Pakistaanse nationaliteit heeft.



Rode rugzak

De politie is in het bijzonder op zoek naar een man die op 27 augustus om 06.20 uur op station Den Haag Centraal liep. De man, die een rode rugzak droeg, zou de verdachte en zijn compagnon mogelijk hebben gezien.



De Pakistaanse verdachte kwam bij de politie in het vizier na een post op Facebook. Daarin bedreigde hij Geert Wilders met de dood. Ook dreigde hij met het plegen van een aanslag op de Tweede Kamer. De Pakistaan, die vlak ervoor vanuit Frankrijk naar Nederland was gereisd, kon dankzij een tip op tijd worden aangehouden.