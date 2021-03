ME veegt Museumplein schoon, waterkanon ingezet

Beeld ANP

De gemeente Amsterdam heeft een noodbevel afgekondigd voor het Museumplein. Iedereen moet het plein verlaten. Momenteel is een groep demonstranten op het plein aanwezig om te demonstreren tegen de coronamaatregelen.

De gemeente had het Museumplein eerder al als veiligheidsrisicogebied aangemerkt, wat betekent dat de politie mensen op het plein mag fouilleren.

Hiermee hoopten de autoriteiten een situatie als zaterdag te voorkomen. Toen kwamen zo’n duizend mensen protesteren. Aangezien het protest niet was aangemeld bij de gemeente, was het verboden en werd de demonstratie beëindigd. Daarbij werden waterkanonnen ingezet en 58 mensen opgepakt.

Demonstratie tegen Halsema

Ook elders in de stad vinden demonstraties plaats die wel doorgang mochten vinden van de gemeente. In het Amsterdamse Westerpark wordt gedemonstreerd tegen racisme. Dit in verband met de Internationale Dag Tegen Racisme. Op deze demonstratie mochten 500 mensen aanwezig zijn. Dat maximum wordt overschreden. Daarom roept de gemeente Amsterdam mensen op om niet meer naar het Westerpark te komen.

In het Arenapark wordt gedemonstreerd tegen burgemeester Femke Halsema.