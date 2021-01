‘ME-trapper’ Museumplein krijgt voorwaardelijke celstraf en werkstraf

De karatetrap tegen de ME, tijdens de demonstratie op het Museumplein. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De rechter acht het plegen van openlijk geweld door Pim de V. bewezen. De karatetrap tegen het lid van de ME op zondag 17 januari heeft geen letsel veroorzaakt, maar het heeft volgens hem wel veel angst opgewekt. Bovendien zou zijn handelen, waarin hij onderdeel uitmaakte van een grotere groep, anderen kunnen opjutten.

In het oordeel liet de rechter meewegen dat De V. spijt heeft betuigd, wat oprecht overkwam, een gezin heeft waarin hij de meeste verantwoordelijkheid draagt en geen andere vergelijkbare veroordelingen heeft.

De V. zegt dat hij zichzelf die middag liet meeslepen. “Het gebeurde in een opwelling en daarvoor neem ik mijn verantwoordelijkheid.” Hij kwam naar het Museumplein met een collega, omdat hij wilde demonstreren tegen de coronamaatregelen. “Ik maak me veel zorgen over de maatschappij, mijn kinderen en mijn vrouw. Dat wilde ik kenbaar maken.” Dat de demonstratie verboden was, was hem niet duidelijk.

Waar die trap dan vandaan kwam? “Ik heb er 100 keer over nagedacht, het was van tevoren niet mijn intentie om te rellen. Het was frustratie die er kennelijk uit moest.”

Symbool

De foto die op dat moment werd gemaakt van zijn ‘flying kick’ werd breed verspreid in de media en werd een symbool voor de onlusten in Zuid op 17 januari. De ME’er zelf verklaarde over dat moment dat hij het gevoel had dat de op hem af rennende groep, waar De V. deel van uitmaakte, de agenten iets aan wilde doen. “Ik weet niet wat er was gebeurd als ik was gevallen.”

De vrachtwagenchauffeur uit Almere, die in zijn vrije tijd een moestuin onderhoudt - “Wat een contrast,” aldus de rechter - werd vorige week gearresteerd nadat hij zichzelf had gemeld bij de politie. Vlak daarvoor had hij ook bij de huisarts aan de bel getrokken om hulp te zoeken bij het omgaan met zijn frustratie.