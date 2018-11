ME sluit 150 supporters Willem II in op Amsterdam CS

De ME is uitgerukt om een confrontatie met aanhangers van Ajax te voorkomen. Daar zouden signalen over zijn binnengekomen. De twee clubs ontmoeten elkaar zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena.



Volgens een woordvoerder van de politie is de groep ingesloten. Van alle Willem II-supporters is legitimatie gecontroleerd en zijn er foto's gemaakt.



Volgend op een noodbevel van burgemeester Femke Halsema wordt de groep onder politiebegeleiding per trein naar het stadion gebracht.



Arrestaties

Een woordvoerder van de politie zegt dat er nog geen incidenten zijn geweest of arrestaties zijn verricht. Volgens de NS heeft de actie geen gevolgen voor het treinverkeer van en naar Amsterdam CS.



Supporters van Willem II mogen zaterdag zelf kiezen hoe ze naar Amsterdam afreizen. Er geldt geen verplicht busvervoer zoals bij sommige andere wedstrijden.