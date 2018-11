ME houdt 150 Willem II-supporters twee uur vast op CS

Dat gebeurde uit voorzorg, omdat er signalen zijn binnengekomen dat er in de buurt van het station een confrontatie met aanhangers van Ajax zou kunnen komen. De twee clubs ontmoeten elkaar zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena.



De politie en ME rukten daarom uit om de naar Amsterdam gereisde fans in te sluiten op het perrons 7 en 8. Van alle Willem II-supporters is legitimatie gecontroleerd en zijn er foto's gemaakt. Ook is gecheckt of ze wel een kaartje voor de wedstrijd hebben.



Politiebegeleiding

Volgend op een noodbevel van burgemeester Femke Halsema werd de groep onder politiebegeleiding per trein naar het stadion gebracht. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er geen incidenten geweest of arrestaties verricht. Geen van de supporters heeft zich dan ook misdragen.



Op sociale media beklagen fans van Willem II zich over de gang van zaken. Ze snappen niet dat twee uur lang op het station zijn vastgehouden terwijl zich geen incidenten hebben voorgedaan. "Dat wekt irritatie op, want ze hebben niks fout gedaan. Ze stonden uren vast zonder eten en drinken en werden als criminelen behandeld," zegt supporterscoördinator Peter Galle van Willem II tegen het Brabants Dagblad.



Supporters van club uit Tilburg mochten zaterdag zelf kiezen hoe ze naar Amsterdam afreisden. Er gold geen verplicht busvervoer zoals bij sommige andere wedstrijden.