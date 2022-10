ME grijpt in bij onrust in Osdorp, 26 aanhoudingen

Een groepje jongens en jonge mannen wordt bij de avondwinkel op de hoek van Tussen Meer en de Clauskindereweg ingesloten. Beeld Jakob van Vliet

Met enige regelmaat klinkt er een klap van zwaar vuurwerk. Opgeschoten jongeren hangen op straathoeken en rijden op scooters en fatbikes af en aan. Wat oudere jongens in sportieve Mercedessen kijken van een afstandje toe.

Op een straathoek staat een groep mannen in gele hesjes. Ze komen van de nabijgelegen moskee. “We proberen hier een beetje toezicht te houden en de jongens in de gaten te houden,” zegt Tofik, een wat oudere man.

“Ga naar huis,” zegt hij tegen een paar jongens. “Ga lekker in je kamer zitten en spelen met je spelcomputer of tv kijken.”

Daar lijken de jongens weinig trek in te hebben. “Je bent mijn vader niet. Waar bemoei jij je mee,” krijgt Tofik te horen.

Klerezooi

“Ik word helemaal gek van dat tuig,” zegt een vrouw die haar hondje uitlaat op hoge toon. “Ik ben net terug van een rustige vakantie en ik kom thuis en het is een klerezooi hier met al die Marokkanen.”

Tofik reageert gelaten. “Die jongens zijn allemaal in Nederland geboren hoor, mevrouw. Ga alstublieft naar huis. Dit helpt niet.”

“Ze komen niet uit deze buurt,” weet een jonge jongen in een trainingspak die zijn oren dichthoudt als er vuurwerk wordt gegooid. Er klinkt opnieuw een enorme knal. “Door sociale media komt iedereen nu hierheen.”

Er is wel wat politie. Zichtbaar en onzichtbaar. Groepjes agenten spreken de jongeren aan en proberen hen te bewegen te vertrekken. Zo nu en dan wordt iemand opgepakt. Maar geen van de jongens lijkt aanstalten te maken om te vertrekken. “Ze spelen een soort kat-en-muisspel,” zegt een wat oudere politieman.

Brandbom

Even lijkt het wat rustiger te worden, maar als de politie is vertrokken, verzamelen zich opnieuw groepen jongens op de straathoeken. Een van hen gooit een zelfgefabriceerde brandbom op de trambaan.

Bij avondwinkel en slijterij Tussenmeer staat de eigenaar voor de deur. Ook hij zegt dat het met name jongens van buiten de buurt zijn. “Het begon zondag. En maandag liep het een beetje uit de hand, maar zo erg als vanavond is het nog niet geweest.”

De eigenaar wijst de kermis even verderop aan als de oorzaak van het probleem. Daar ontstonden afgelopen weekend vechtpartijen, werd illegaal vuurwerk afgestoken en was sprake van agressie naar hulpverleners. Daarop besloot de gemeente de kermis op maandag eerder te sluiten om zeven uur ’s avonds in plaats van om tien uur. “En daardoor begon het gedoe hier vanavond dus drie uur eerder,” zegt de eigenaar van de avondwinkel. “Wat mij betreft sluiten ze die kermis helemaal. Daar komt al het gedoe van.”

Omstreeks kwart over tien ’s avonds arriveert dan toch de mobiele eenheid van de politie.

Die sluit een groepje jongens en jonge mannen in bij de avondwinkel op de hoek van Tussen Meer en de Clauskindereweg. Dat leidt tot wat geduw en getrek. Aan de overkant rent een groep over het fietspad voor een ME-bus uit, westwaarts. Van de andere kant van de straat schelden jongens wat.

Door een luidspreker van de ME klinkt: “Hier spreekt de politie. Verwijdert u op last van de burgemeester bij de avondwinkel, of geweld zal worden gebruikt.”

Arrestaties

Een GVB-bus, harmonica, arriveert om arrestanten op te halen. Die lijkt rijkelijk groot voor het aantal jongens dat nog door de ME is ingesloten. Een vader komt informeren of zijn zoon onder de arrestanten is. De ME’ers kunnen hem dat nog niet vertellen. Terwijl de arrestanten de bus in worden geleid, blijft nu en dan vuurwerk afgaan op de Clauskindereweg.

De politie maakt even later bekend dat deze avond 26 mensen zijn aangehouden.

