McDonald’s op de chique Zuidas niet tegen te houden

De aanvraag voor een vestiging van fastfoodketen McDonald’s in een leegstaand horecapand aan de Gustav Mahlerlaan is goedgekeurd. Dat heeft Stadsdeel Zuid bekend gemaakt. Ook omwonenden, onder meer van het chique appartementencomplex The Gustav, zijn inmiddels op de hoogte gebracht van het besluit.

Tientallen van hen hadden eerder dit jaar bezwaar aangetekend tegen de komst van de McDonald’s. Onder meer omdat de ‘vreetschuur’ niet de allure zou hebben die past bij de Zuidas. Ook vreesden zij veel overlast.

Maar aangezien de begane grond van het gebouw, Gustav Mahlerlaan 27, de bestemming ‘horeca-1’ heeft, fastfood, staat de snackketen in haar recht. Het hamburgerrestaurant mag tussen 07.00 uur en 01.00 uur open blijven, in het weekend zelfs tot 03.00 uur ’s nachts.

Vergunningsvrij

De keten wil naast nummer 27 ook een opslagruimte op de naastgelegen Gustav Mahlerlaan 9 in gebruik nemen voor het restaurant, om daar onder meer de koelingen, het magazijn en de vuilnisruimte te vestigen. Het stadsdeel heeft om die reden nog geprobeerd om de aanvraag te weigeren, omdat de exploitatievergunning daarmee eigenlijk onterecht voor twee adressen verleend zou worden, zo betoogden juristen van de gemeente.

Maar McDonald’s heeft aannemelijk gemaakt dat een opslagruimte vergunningsvrij gebruikt mag worden, ook al is die niet op hetzelfde adres gevestigd. De vergunning wordt daarom verleend.

Dat de bewoners van het pand hier in de toekomst mogelijk overlast door ondervinden, is nu geen reden om de vergunning te weigeren, zegt Zuid. Wel belooft de stadsdeelvoorzitter de keten in de gaten te houden. “Wat McDonald’s wil, dat past in de mogelijkheden die we bieden voor horeca op de Zuidas,” zegt stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel. “Maar overlast moet er natuurlijk niet komen, dan treden we op.”

Eerder hadden onder meer voormalig locoburgemeester Carolien Gehrels die om de hoek kantoor houdt, buurman en sterrenchef Luc Kusters van Bolenius en oud-profvoetballer Kenneth Perez, die daar een appartement heeft, protest aangetekend tegen de komst van de fastfoodketen. In totaal zijn ruim 60 bezwaren ingediend. Tegen een verleende vergunning kan ook nog beroep worden aangetekend.