MC Wou geeft de Van Woustraat vanuit zolderraam ‘een opkikkertje’

De afgelopen vijf avonden speelde een DJ een paar liedjes vanaf de zolderkamer van een pand aan de Van Woustraat vlak bij de kruising met de Centuurbaan. Beeld Maarten Brante

MC Wou, die achter de microfoon meezingt, wil zijn buurt in deze coronatijd ‘een hart onder de riem steken’. Op de eerste dag van de avondklok, op 23 januari, zette hij voor de eerste keer zijn zolderraam open voor een ‘showtje’, zoals hij het noemt, inclusief rookmachine.

“Mensen voelen zich opgesloten. We moeten toch een beetje voor elkaar zorgen. We willen gewoon even de boel op stelten zetten met het draaien van een paar nummers. Even gezellig onder elkaar,” zegt hij.

Deze zaterdagavond was het voor de vijfde keer. De buurt geniet en danst mee achter de ramen, wijntje in de hand. “Genieten dit. Even een opkikkertje,” roepen twee meisjes van twee hoog.

Buurtbewoner Olaf die met zijn hond langsloopt, houdt even stil en kijkt omhoog. “Corona maakt de week zo egaal. Dit breek het ritme. Hiervan moet je het hebben,” zegt hij.

Fietsers die langsscheuren, kijken lachend omhoog en steken hun hand op. Een jongen op een scooter houdt stil, een auto toetert. Anderen filmen.

Maaltijdbezorger Bruno stapt even van zijn fiets: “Helemaal leuk dit. Heerlijk André Hazes. Hij komt uit deze buurt en ik ben hier ook opgegroeid.”

MC Wou, die liever anoniem blijft, zit zelf in de entertainment en organiseert concerten en andere evenementen. Hij heeft de afgelopen twee weken drie keer vanuit zijn zolderraam muziek gedraaid met toepasselijke nummers als: I will survive, Stayin’ alive en Je hoeft niet naar huis vannacht van Marco Borsato. Ook kwam zanger Danilo Kuiters, oud-deelnemer van The Voice of Holland, een keer live enkele nummers zingen.

Politie

De laatste keer , op 30 januari, stond de politie voor zijn deur. “Een buurman was het er kennelijk niet mee eens dat er muziek te horen was. De agent kwam naar boven, zei dat we moesten stoppen en gaf ons een waarschuwing op straffe van een geldboete.”

Deze zaterdagavond had MC Wou geluk. De politieauto reed langs net nadat MC Wou vijf minuten ervoor zijn muziek had gestopt en zijn zolderraam had gesloten.

De waarschuwing van hogerhand betekent ook niet het einde van de korte ‘concerten’. MC Wou: “Het duurt hooguit een kwartier en dan is het klaar. De protesterende buurman kan een verzoeknummer indienen.”

Er is inmiddels een petitie opgezet waarin de ‘organisatie’ de burgemeester om toestemming vraagt voor het geven van een concert van een half uur. Zeventien mensen hebben die petitie reeds ondertekend.

Het Instagramaccount @vanwouinconcert - ‘De avondklok is een feestje, maar je moet zelf de slingers ophangen’ - heeft inmiddels 61 volgers. Op het account staan filmpjes van de shows die reeds hebben plaatsgevonden.