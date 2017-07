MC Slotervaart zonder water door gesprongen leiding

Daardoor kunnen bepaalde operaties en ingrepen niet worden uitgevoerd, laat een woordvoerder weten. Een deel van de afspraken is door het ziekenhuis afgezegd.



Door de gesprongen waterleiding is er geen drinkwater en de toiletten kunnen niet worden doorgespoeld. "We hebben nu grote pallets met drinkwater laten komen," aldus de woordvoerder.



Ze kan nog niet zeggen hoe lang het gaat duren. "We hopen dat het probleem in de loop van de ochtendis verholpen."



Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk.