MC Slotervaart sluit op korte termijn; de eerste reacties

Poliklinische patiënten

Naast de 80 patiënten die op dit moment in het ziekenhuis liggen, die uiterlijk morgen naar een ander ziekenhuis worden overgeplaatst, zoekt MC Slotervaart naar een oplossing voor de poliklinische patiënten (de patiënten die op afspraak komen). Zij worden de komende periode aan een ander ziekenhuis overgedragen. Andere ziekenhuizen hebben al aangegeven de zorg van deze patiënten over te zullen nemen.



Bestuursvoorzitter Mariska Tichem zegt: "Het is een gecontroleerde afbouw, we moeten daar per dagdeel naar kijken, want zo spannend is het."