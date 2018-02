MC Slotervaart krijgt nieuw laboratorium van 4,8 miljoen

Atalmedial levert diensten aan huisartsen en ziekenhuizen. In hun laboratoria wordt onderzoek verricht naar bijvoorbeeld bloed, urine, sperma of ontlasting van patiënten. Ook mensen met trombose kunnen bij Atalmedial terecht.



Bij Atalmedial werken 700 mensen. Bij de laboratoria van MC Groep -onder meer eigenaar het Amstelland ziekenhuis- en de laboratoria van het MC Slotervaart werken samen zo'n 300 mensen. Naar verwachting zullen alle laboratoriumwerknemers van MC Groep en het MC Slotervaart worden meegenomen.



"Maar de trend in laboratoria is robotisering," aldus Marja Smits, woordvoerder van Atalmedial. "Veel tests kunnen steeds meer door machines worden uitgevoerd, dus we kunnen niet garanderen dat alle laboratoriumwerknemers hun baan behouden."



Schaalvergroting

De overname heeft geen gevolgen voor artsen, verpleegkundigen en andere werknemers van MC Groep en MC Slotervaart.



Een andere trend in de laboratoriumdiagnostiek is schaalvergroting door druk van de zorgverzekeraars op de kosten. Atalmedial is een gefuseerd bedrijf van het Amsterdamse Atal en Medial, dat van origine uit Kennemerland komt. Door de overname van het laboratoriumgedeelte van MC Groep en MC Slotervaart behoort Atalmedial nu tot de grootste laboratorium- en trombosediensten van Nederland.



Modern lab

De Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument & Markt moesten goedkeuring geven aan de overname, die per 1 maart een feit is. Atalmedial zal dan onderzoek uitvoeren voor huisartsen en ziekenhuizen in groot Amsterdam, Leiden en Flevoland. "Met de overname is geen geldbedrag gemoeid," aldus Smits.



In MC Slotervaart moet voor het einde van het jaar een modern laboratorium verrijzen. Daar zullen de meeste analyses plaatsvinden. Ook in ziekenhuizen en op andere afnamelocaties in het werkgebied blijven patiënten welkom voor bloedafnamen.