MC Slotervaart is failliet verklaard

De andere ziekenhuizen in de stad krijgen er in één klap veel meer patiënten bij, maar volgens een woordvoerder van Amsterdam UMC, locatie VUmc is er naar verwachting voldoende capaciteit om de patiëntenzorg over te nemen. "Binnen het netwerk in de regio Amsterdam zou het moeten lukken," zegt een woordvoerder van het VUmc in Amsterdam.



Volgens hem hebben de ziekenhuizen in de regio, de bewindvoerder van het Slotervaartziekenhuis en zorgverzekeraar Zilveren Kruis woensdagavond een 'constructief gesprek' gevoerd over het garanderen van zorg en patiëntveiligheid.



Daar waren onder anderen afgevaardigden van OLVG, Amsterdam UMC en ziekenhuis Amstelland in Amstelveen bij aanwezig. Afgelopen dinsdag ging de spoedeisende hulp al per direct dicht. De andere ziekenhuizen vangen sindsdien de patiënten op.