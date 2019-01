Kosten faillissement MC Slotervaart tot nu toe: 7 miljoen

Schuld van bijna 27 miljoen

De zorgverzekeraars zijn tot nu toe 7 miljoen euro kwijt aan kosten rondom het faillissement van MC Slotervaart. Het geld is nodig voor voortzetting van de zorg voor patiënten en overdracht naar andere zorginstellingen.



Dit staat in het woensdag verschenen eerste verslag van de curatoren. Ruim 1,5 miljoen van de 7 miljoen is opgegaan aan het enkele weken draaiende houden van het ziekenhuis, nadat surseance van betaling was verleend en nog niet vaststond of er een doorstart zou komen.



De 7 miljoen van de verzekeraars komt niet in aanmerking voor vergoeding bij de afwikkeling van het faillissement, al is daar volgens curator Marc van Zanten lang over gesproken.



Uiteindelijk stemden de verzekeraars ermee in dat ze geen schuldeiser worden voor het miljoenenbedrag, aldus Van Zanten.



Het geld wordt ook aangewend voor de kosten die nog gemaakt worden doordat 130 mensen nog in dienst zijn voor het afwikkelen van zaken rond de zorg. De kans bestaat dat er nog meer geld nodig is dan de nu vrijgemaakte 7 miljoen.



Los van een schuld van een kleine 8 miljoen bij huisbankier ING, zijn er voor 26,6 miljoen vordingen ingediend door schuldeisers van het ziekenhuis. Daaronder zit een vordering van de belastingdienst van 5,2 miljoen euro. Nog uitgezocht moet worden in hoeverre de claims gerechtvaardigd zijn.



In hoeverre de schulden betaald kunnen worden, is vooral afhankelijk van de vraag wat de verkoop van het gebouw van MC Slotervaart gaat opbrengen. ING heeft bedongen dat met de verkoop allereerst haar schuld van bijna 8 miljoen wordt voldaan.



De curatoren zijn uiterst ongelukkig met het voorkeursrecht dat de gemeente Amsterdam heeft bedongen bij de verkoop van het gebouw aan de Louwesweg. “Er zijn tientallen geterrasseerde partijen,” aldus Van Zanten, “maar zij zien geconfronteerd met het voorkeursrecht van de gemeente.”



Dat betekent dat de curatoren met de gemeente om de tafel moeten om een marktconforme prijs te bepalen. Dat uitgangspunt is voor velerlei uitleg vatbaar, aldus de curatoren.



Van Zanten: “Is dat met of zonder ziekenhuisbestemming van het gebouw? Met of zonder voorkeursrecht?”



Zo zijn er meer zaken waardoor ‘het risico bestaat dat we een minder hoge prijs krijgen dan bij veiling van het gebouw’.



Medecurator Marlous de Groot: “We willen het pand aan de markt aanbieden en zijn nu aan een partij gebonden.”



Het stadsbestuur vestigde het voorkeursrecht toen nog sprake was van een mogelijke doorstart. Een argument was dat voorkomen moest worden dat omstreden vastgoed- of zorgpartijen eigenaar zouden worden. Dat argument is in de ogen van de curatoren achterhaald, nu een doorstart geen optie meer is.



Ze hebben bezwaar aangetekend tegen het collegebesluit en verlangen via de Wet openbaarheid van bestuur openbaarmaking van een geheim document waarop het is gebaseerd.



Op het moment van het faillissement had het ziekenhuis voor 2018 een verlies van bijna 6 miljoen. In 2017 werd 2,3 miljoen verlies gemaakt.



De komende periode ligt de prioriteit van de curatoren bij het vinden van een oplossing voor de wettelijke plicht de patiëntendossiers minimaal 15 jaar te bewaren.



Het gaat om ‘kilometerslange’ dossiers van tienduizenden mensen. De kosten die hieraan zijn verbonden mogen in de ogen van de curatoren niet drukken op de faillissementsboedel. Het zijn volgens hen maatschappelijke kosten, die mogelijk op het bord van de verzekeraars en de overheid kunnen komen.