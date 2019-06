MC Slotervaart-conflict tussen gemeente en curatoren loopt hoog op

Beeld ANP

De gemeente verwijt de curatoren een ‘tunnelvisie’, waarin alleen een deal met vastgoedbedrijf Zadelhoff tot een gunstige afwikkeling van het faillissement kan leiden. De curatoren betichten het stadsbestuur van een ‘eendimensionale blik’, waarbij alles op alles wordt gezet om het vastgoed van MC Slotervaart in handen te krijgen.

De rechtbank probeerde tevergeefs met een korte schorsing de partijen zover te krijgen dat ze met elkaar om de tafel zouden gaan zitten voor een onderlinge oplossing.

“De gemeente wil het pand koste wat het kost voor zichzelf,” betoogde advocaat Gertjan Boekraad namens de curatoren. “Of eigenlijk niet: koste wat kost, maar juist voor een zo laag mogelijke prijs.”

Hij opperde dat de gemeente van plan is, na verwerving van het pand, de bestemming te veranderen om er woningen neer te zetten, waarmee de locatie veel meer waard wordt.

Namens de gemeente verwierp advocaat Barbara Rumora-Scheltema beschuldigingen dat het stadsbestuur een doorstart van het ziekenhuis heeft gedwarsboomd.

Schuldeisers

De zitting draaide om de vraag of de curatoren gemaand moeten worden verder te onderhandelen met de gemeente over verkoop van het vastgoed en of zij verplicht zijn tot het gebruikelijke onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. Eerder deze maand beantwoordde de rechter-commissaris die vraag ontkennend, waarop de gemeente in beroep ging. De rechter-commissaris geeft prioriteit aan een mogelijke deal tussen de curatoren en Zadelhoff, dat 45 miljoen euro op tafel wil leggen voor het ziekenhuis. Dat is genoeg om alle schuldeisers van het ziekenhuis te voldoen.

De deal kan alleen doorgang vinden met het fiat van de gemeente, dat een recht van eerste koop op het ziekenhuispand heeft. Het college wil het liefst het vastgoed zelf verwerven, maar de curatoren wezen afgelopen maandag een gemeentelijk bod af, omdat het 10 miljoen euro minder zou opleveren voor de schuldeisers dan in het voorstel van Zadelhoff.

Voorwaarden

De curatoren beschuldigen de gemeente ervan steeds met nieuwe voorwaarden voor Zadelhoff op de proppen te komen. Het vastgoedbedrijf zegt akkoord te zijn met de eis van een rechtmatigheidsonderzoek naar de rol van de oud-eigenaren van het ziekenhuis bij het faillissement. Advocaat Boekraad klaagde dat steeds nieuwe voorwaarden worden bedacht om de deal met Zadelhoff te blokkeren.

De gemeente vindt dat er nog te veel onduidelijkheden zijn rond het plan-Zadelhoff en verwijt de curatoren onduidelijkheid over de schuldenlast van het ziekenhuis. Pas als er meer duidelijkheid is, kan een nieuw gemeentelijk bod op het pand volgen. De toezegging over een onderzoek naar het faillissement is de gemeente ook veel te vaag.

Namens de gemeente noemde Rumora-Scheltema het onwenselijk wanneer het volledig terugbetalen van alle schuldeisers een manier blijkt om onder een rechtmatigheidsonderzoek uit te komen. De wenselijkheid van zo’n onderzoek wordt volgens haar onderstreept doordat de gebruikelijke goedkeuringsverklaring van de accountant ontbreekt bij recente jaarrekeningen van het ziekenhuis.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

