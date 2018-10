MC Slotervaart: buitenbeentje dat eindeloos verlies maakte

Is er een periode geweest in het 43-jarige bestaan van het Slotervaartziekenhuis dat het in kalm vaarwater verkeerde?



Het MC Slotervaart, zoals het tegenwoordig heet, is in vele opzichten een uniek ziekenhuis. Met zijn idealistische achtergrond, inspraak van het personeel en medisch specialisten in loondienst was het altijd een buitenbeentje. Een buitenbeentje dat eindeloos verlies maakte.



En dat al snel overbodig was in de ogen van velen, vanwege het relatief grote ziekenhuisaanbod in de buurt.