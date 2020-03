MC Slotervaart afgeserveerd als noodlocatie coronapatiënten

De deuren van een afdeling van het MC Slotervaartziekenhuis zitten op slot. Beeld Dingena Mol

Een ziekenhuis waar tot anderhalf jaar geleden tienduizenden patiënten werden behandeld, lijkt de ideale oplossing voor het verwachte tekort aan ziekenhuisbedden en plekken op de intensive care. Toch heeft het Regionale Overleg Acute Zorg (ROAZ) Noordwest bepaald dat het voormalige MC Slotervaartziekenhuis − dat leeg staat vanwege een faillissement − ongeschikt is als noodhospitaal.

“Er staan geen bedden, de intensive cares zijn niet ingericht en we weten niet hoe de technische infrastructuur ervoor staat,” aldus een woordvoerder van het ROAZ. “Het is dus niet geschikt voor ziekenhuiszorg. Daarbij is er ook geen zorgpersoneel. Zij zouden daar dan uit andere ziekenhuizen bij elkaar moeten komen: allemaal professionals die werken in hun eigen ziekenhuis, met eigen protocollen.”

Het advies van het ROAZ is bindend, zo laat een woordvoerder van het landelijke coördinatiecentrum weten. “Elke ROAZ onderzoekt namelijk zelf de mogelijkheid voor extra capaciteit.”

Zoektocht

Ernst Kuipers, directeur van het Erasmus MC in Rotterdam en voorzitter van het coördinatiecentrum, noemde het MC Slotervaart maandag in het Radio 1 Journaal nog specifiek als mogelijke noodlocatie. Met het schrappen van het Amsterdamse voormalig ziekenhuis gaat zijn zoektocht naar goede locaties voor de overloop van patiënten uit Noord-Brabant verder.

Toch betekent dit besluit niet dat het gebouw tijdens de coronacrisis helemaal niet kan worden gebruikt. “Dan moet je denken aan hulp bij andere zorginstellingen,” aldus de woordvoerder van het ROAZ.

Vastgoedbedrijf Zadelhoff heeft eerder al geïnventariseerd wat de tijdelijke mogelijkheden voor het gebouw zijn. “Mocht het nodig zijn, dan willen we graag helpen,” zegt projectdirecteur Geertjen Pot. “Dat kan dus ook in een andere vorm, bijvoorbeeld met verpleeghuiszorg of thuiszorg.”