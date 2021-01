Mbo-studenten gaan gemeente adviseren: ‘Ik heb veel ideeën’

Beeld Mats van Soolingen

De studenten hebben verschillende achtergronden en volgen diverse opleidingen aan vier Amsterdamse mbo-instellingen: ROC van Amsterdam, ROC Top, Hout- en Meubileringscollege (HMC) en het Mediacollege. Ze komen één keer per maand online samen om hun plannen te bespreken.

De gemeente zegt dat de drempels voor jongeren om mee te praten over beleid vaak hoog zijn, terwijl zij juist het verschil kunnen maken in hun eigen stad of wijk. De studenten krijgen daarom ook trainingen in beleid maken, effectief communiceren, lobbyen en pitchen.

Oude mensen

Een van de studenten in de denktank is de 18-jarige Inssaf Chaouche uit Amsterdam-West. Ze volgt een opleiding tot onderwijsassistente op het ROC Top in Zuid. Chaouche ziet dat mensen vaak denken dat jongeren met een lager onderwijsniveau minder ambitie hebben dan jongeren die een hogere opleiding volgen. Graag zou ze dat veranderen. “Ik heb het gevoel dat kinderen op een lager onderwijsniveau wel dezelfde ambities hebben, maar geen idee hoe ze daar naartoe kunnen werken. Ik heb zelf die kans wel gekregen en wil ze daarbij helpen.”

De 18-jarige Inssaf Chaouche uit Amsterdam-West is lid van denktank. Beeld Privéfoto

Afgelopen week kwam de denktank voor het eerst bijeen en dat is haar goed bevallen. “Het was voor mij nieuw en spannend, maar het was mooi dat we de kans kregen om elkaar beter te leren kennen.” Ook lag er direct een onderwerp op tafel dat Chaouche aan het hart gaat. “We hebben lang gepraat over voortijdig schoolverlaters. Ik heb veel ideeën mogen pitchen en mijn mening kunnen geven.”

Chaouche beschouwt haar werk voor de denktank als een mooie voorbereiding op wat ze later wil worden. Haar uiteindelijke doel is om op het ministerie van Onderwijs te werken. “Ik heb daarvoor nog wel een lange weg af te leggen. Maar waar een wil is, is een weg.”