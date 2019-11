Maynard had voor liquidatie reeks afspraken in Zuidoost

De twee mannen met wie Maynard op het Wethouder de Roosplein had afgesproken, vertrokken samen met een derde man in een Volkswagen Polo. Beeld Opsporing Verzocht

Maynard werd er in het criminele milieu van beschuldigd dat hij samen met anderen een grote partij cocaïne had ‘geript’ (gestolen). De recherche ziet inderdaad aanwijzingen dat hij in de drugshandel zat en onderzoekt ook dat scenario over de diefstal, maar houdt nog meer mogelijkheden open.

Maynard had die middag tussen één en half drie een afspraak met een nog onbekende man bij honingraatflat Groeneveen in Zuidoost. Daarna bracht hij zijn vrouw en zijn jongste kind naar huis in Wormerveer en keerde weer terug naar Zuidoost.

Vlakbij Patrick’s catering aan de Bijlmerdreef sprak hij rond half zeven, zeven uur weer een onbekende.

Twee mannen

Daarna parkeerde hij zijn grijze Volkswagen Golf op het Wethouder de Roosplein vlakbij metrostation Gein voor een laatste ontmoeting, met twee van drie vermoedelijk Surinaamse mannen die in een donkerblauwe Volkswagen Polo zouden wegrijden.

De ene man met wie Maynard op het plein stond te praten, is vermoedelijk 20 tot 25 jaar oud, 1.70 tot 1.75 meter lang en heeft een donkere huidskleur – zo meldde de politie dinsdagavond in televisieprogramma Opsporing Verzocht. Hij is tenger en droeg een Nike-trainingspak met capuchon.

De tweede man is lichter getint, had een snor en is ongeveer 1.55 meter en ‘tamelijk breed’. Ook hij droeg een Nike-trainingspak, met daarover een zwarte jas.

Achtervolgd

Nadat hij met de twee had gesproken, reed Maynard weg in zijn grijze Golf. Twee mannen op een (motor)scooter achtervolgden hem vanaf het Wethouder de Roosplein zonder dat hij het door had. Hij reed over de Wageningendreef, via de Valburgdreef naar de Langbroekdreef.

Toen hij daar stopte voor een rood licht kwam de scooter langszij. De bijrijder schoot van dichtbij meerdere kogels op Maynard af. Die gaf nog gas, maar botste verderop op brandweerkazerne Anton. Reanimatie was tevergeefs.

Maynard, die na zijn voetbalcarrière volgens zijn familie besloten had jongerenwerker te worden en zijn hbo-opleiding bijna had afgerond, laat een vrouw en twee kinderen na: een dochter van acht en een zoontje van twee.