Maximumsnelheid in Witte de Withstraat naar 30 km per uur

Dat schrijft de bestuurscommissie van het stadsdeel in antwoord op vragen van GroenLinks.



Het voorstel om de maximumsnelheid te verlagen is ingediend bij de Centrale Verkeerscommissie, die daar een advies over uit zal brengen. De invoering lijkt daarmee een formaliteit.



Directe aanleiding voor de maatregel is een ernstig ongeluk op 30 augustus, waarbij een auto in de straat over de kop sloeg en een vrouw bij de tramhalte raakte.



Groene loper

Bewoners vrezen dat er vaker dit soort ongelukken zullen gebeuren wanneer tram 7 straks niet meer door de straat rijdt. De bewoners zijn bang dat de straat dan verandert in een racebaan. In nieuwe plannen rijdt tram 7 voortaan via de Hoofdweg.



De bewoners willen dat de straat na het verdwijnen van de tramlijn 'de groene loper naar de Chasséstraat' wordt. En daar horen ook een lagere maximumsnelheid en drempels in de straat bij. Een groep bewoners diende hiervoor eerder een voorstel in bij De Stem van West.



Zebrapaden

Behalve een lagere snelheid willen de initiatiefnemers ook nog enkele andere aanpassingen in de straat. Zo willen ze dat slingers uit het fietspad gehaald worden en dat er meer zebrapaden en fietsparkeerplekken komen.



Het stadsdeel zegt samen met de bewoners te kijken welke plannen haalbaar zijn. Drempels kunnen bijvoorbeeld zorgen voor trillingen bij de woningen aan de weg. Wegversmallingen zijn daarom ook een optie.



