Maximum voor vrijwillige ouderbijdrage op basisscholen

Bedragen splitsen

Directeur Jeroen Oomen van de Peetersschool in Zuid hanteert een relatief hoge ouderbijdrage: 704 euro per kind per jaar. In 2016 vroegen Amsterdamse basisscholen gemiddeld 112 euro.



Die vergelijking gaat toch niet helemaal op, zegt Oomen. "Binnen die 704 euro hebben wij zaken ondergebracht die andere scholen apart laten betalen, zoals kosten voor het overblijven tussen de middag. Ik zou daar misschien een bedrag van 2,50 euro per dag voor kunnen rekenen, maar dat kost mij een heleboel administratie. Nu ben ik met één bedrag klaar."



Beschrijving online

Als Kukenheim toch echt paal en perk gaat stellen aan de ouderbijdrage, zal Oomen de zaken die onder het bedrag vallen moeten splitsen. "Dan zal ik de ouders steeds apart moeten laten betalen voor het overblijven, de schoolreisjes en schoolkampen. Daar ben ik geen voorstander van."



Dat scholen meer openheid moeten geven over wat er met het geld gedaan wordt, vindt Oomen wel een goed idee. "Mijn ouders hebben het recht om te weten wat met dat geld wordt gedaan."