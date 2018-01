Maximale verhuurtermijn Airbnb naar 30 dagen

Ik verwacht hiermee niet de drukte in de stad te regelen Ivens

Met deze uitspraak in de hand, durft de gemeente het aan de termijn te verkorten. "Ik wilde voorkomen dat Amsterdam voor aap staat in de rechtbank," aldus Ivens.



19.000 advertenties

Eerder kondigde Amstelveen al aan de maximale verhuurtermijn vast te stellen op 30 dagen.



Uit gegevens van Airbnb blijkt dat afgelopen jaar zo'n 5 procent van de Amsterdamse woningen op de site langer dan 60 dagen was verhuurd. Een jaar eerder, toen de meldplicht niet gold, was dat 18 procent. In 2017 nam het aantal advertenties op Airbnb toe van 17.100 tot ruim 19.000.



"Ik verwacht hiermee niet de drukte in de stad te regelen," zegt Ivens. "Maar we pakken wel de problemen aan in de portieken van bewoners."



Welkom moment

Dit besluit, zo vlak voor de verkiezingen, komt voor de SP-wethouder op een welkom moment. Vrijwel alle partijen hebben in hun verkiezingsprogramma een termijn van 30 dagen staan en de gemeenteraad had hiertoe zelfs een motie aangenomen.



Ivens had tijdens de campagne ongetwijfeld om zijn oren gekregen dat hij het niet aandurfde de termijn terug te brengen.



Met dit besluit, vlak voor het scheiden van de markt, veegt hij dit verwijt van tafel.



