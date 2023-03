Maximaal 20 kilometer op de e-bike? ‘Verschil met normale fiets is dan veel te klein’

Michael Beeld Hannah Bults

De 17-jarige Alex kan zijn lachen niet bedwingen. “Maximaal twíntig kilometer per uur?!” proest hij uit boven zijn elektrische fiets, op de pont van Centraal Station naar Noord. Dat Amsterdam mogelijk een maximumsnelheid op het fietspad krijgt had hij wel gehoord, maar waar de grens zou komen te liggen, was hem nog niet bekend. “Wat een onzin, zeg. Dan ga ik wel trappen op een normale fiets. Dan ga ik nog harder dan dat.”

Alex is lang niet de enige e-biker die donderdagmiddag even moet bijkomen van het nieuws. Op de Buiksloterwegpont is het een komen en gaan van VanMoofs, Cowboys, Urban Arrows, fatbikes en de wat meer klassieke e-bikes in allerlei soorten en maten.

Slingeren

Dat het met de enorme opmars van de elektrische fiets een tikkie chaotisch is geworden op het fietspad, en dat er vaak onveilige situaties ontstaan door al die verschillende snelheden, daar zijn de meesten het wel over eens. Zo ook de 32-jarige Elisa. “Veel e-bikes gaan superhard, ook in het centrum. Je ziet ze zo tussen de toeristen doorslingeren, dat gaat vaak maar net goed. Dus ik snap wel dat daar nu iets aan gedaan wordt.”

Elisa is dolgelukkig met haar fatbike, die ze gebruikt om te pendelen tussen haar huis in ‘diep Noord’ (Kadoelen) en haar werk in Nieuw-West. “Ik haatte het om bezweet aan te komen, dus dit bevalt me goed. Ik krijg ook nooit vervelend commentaar. Maar ik rijd ook gewoon rustig hoor, zeker in de stad. Mijn fiets kan ook echt niet harder dan vijfentwintig kilometer per uur. ”

Toch is ze niet te spreken over de hoogte van de maximumsnelheid. “Twintig vind ik niks. Het verschil met een normale fiets is dan toch veel te klein? Maximaal vijfentwintig, dat zou veel beter zijn.”

Corinne Frenkel Frank Beeld Hannah Bults

Ze ziet het ook niet zitten om zich te verplaatsen naar de autoweg. De gemeente wil dit jaar nog een pilot starten waarbij e-bikers moeten worden verleid op de rijbaan te fietsen, waar dan een maximum van 30 kilometer per uur geldt. “Het lijkt me heel onprettig. Tussen de auto’s zou ik me echt onveilig voelen.”

Inleveren

Corinne Frenkel Frank (66), met achterop haar hondje Lola (14), zegt wel blij te zijn met een inperking van de snelheid van haar collega-e-bikers. “Als bijna bejaarde word je bijvoorbeeld wat minder handig met afstappen. Voordat je goed en wel van het fietspad weg bent, word je al zoef-zoef links en rechts ingehaald.”

Haar fiets gaat niet sneller dan 22, 23 kilometer per uur, zegt Frenkel Frank. “Een paar kilometer eraf vind ik dus ook prima. Ik ben al lang blij dat ik niet meer tegen de wind in hoef te fietsen, want dat haat ik.”

Wie wel zal moeten inleveren, is de 37-jarige schilder Michael. Hij is onderweg van zijn huis in Noord naar een opdrachtgever in Centrum. Een ritje van niks, zeker omdat hij zijn Roxx-fatbike heeft opgevoerd tot standje scooter. “Ja, dat mag natuurlijk eigenlijk niet. Maar dat was zo gedaan, via de boordcomputer. Ik vind het superhandig, want ik ben overal zo.”

Maximaal twintig kilometer vindt hij, net als medefatbiker Elise, ‘helemaal niks’. “Hoe gaan ze dat handhaven dan? Via een kenteken of zo? Ik ben benieuwd.” Of Michael zich aan die twintig kilometer gaat houden? Lachend: “Ik denk van niet.”