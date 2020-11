Max jaagt op pedo’s: ‘We maken ze mentaal helemaal stuk’

Pedojagers spelen vaak eigen rechter, tot grote ergernis van de politie. Ze hebben een missie, ook deze uit de regio Amsterdam. ‘Als we een pedofiel confronteren, zeggen we: morgen ben je BN’er.’

Het Amsterdamse Bos. Velserbroek. IJsselstein. Hilversum. Allemaal plekken waar twee zelfverklaarde pedojagers mannen hebben geconfronteerd met hun gedrag, zeggen ze. “We maken alle pedo’s, zonder geweld te gebruiken, mentaal helemaal stuk,” aldus de 27-jarige Max Wijnen, accountmanager, en zijn even oude ‘team­genoot’, huizensloper van beroep, die anoniem wil blijven. “We bellen zijn werk op, zijn sportclub, we verspreiden zijn foto en we zorgen dat hij zo bekend wordt dat hij niet meer normaal naar de supermarkt kan,” aldus de twee. Ze zijn trots op het feit dat ze ‘pedoseksuelen’ ontmaskeren. “Het gaat ons om de kinderen,” zegt Wijnen, die zelf een dochter van 4 heeft. “Wat zou je doen als iemand aan jouw dochtertje zou zitten? Nou?”

Nepprofiel

Twee maanden geleden begonnen ze, geïnspireerd door een programma van Danny Ghosen waarin hij in gesprek ging met pedojagers. Inmiddels hebben ze zestien confrontaties met pedoseksuelen gehad. Via een nepprofiel waarop ze zich voordoen als een 15-jarig meisje komen ze in contact met mannen. Na een paar chatsessies spreken ze af met een man die zijn pedoseksuele fantasieën expliciet heeft uitgesproken. De man in kwestie denkt dat hij een meisje gaat ontmoeten. Bij een bushalte bijvoorbeeld, in het bos of thuis, maar krijgt dan te maken met Wijnen en zijn collega’s.

Ze dragen steevast een steekwerend vest, hebben een zaklamp op zak en hun camera mee. “Onze veiligheid staat voorop,” zegt de huizensloper. “We zeggen ook altijd: geen geweld. Als we zien dat een van ons te agressief wordt, spreken we hem daarop aan.” Hun toon kan intimiderend zijn, geven ze toe. Maar daar blijft het bij. “We voeren een burgerarrest uit en bellen de politie die het van ons overneemt.”

Hoewel de mannen zelf vinden dat ze een heldendaad verrichten, doen de politie en het OM een dringende oproep om te stoppen met pedojagen. Het OM zegt dat de pedojachten vooral zorgen voor onbeheersbare situaties en straf­bare feiten. “Dat kan nooit rekenen op onze sympathie,” zegt een woordvoerder. “En het leidt zelden tot een zaak en strafvervolging.”

Hoofdofficier John Lucas zegt open te staan voor samenwerking met burgers. “Maar hier moeten we een duidelijke grens trekken. Als je een serieus vermoeden van kindermisbruik hebt, geef dat dan meteen door aan de politie.”

Met naam en toenaam

Op Instagram duiken verschillende pedojachtaccounts op en ook op Telegram doen mensen oproepen om pedo’s te zoeken. Op drie Instagramkanalen van ‘team’ Jagerz, samen goed voor meer dan 20.000 volgers, worden de beschuldigde mannen herkenbaar en met naam en toenaam geplaatst. Wijnen: “Als we een pedofiel confronteren, zeg ik erbij dat ze morgen BN’er zijn. We zorgen ervoor dat hun vrijheid wordt beperkt. Hij maakt het leven van zo’n kind kapot. Kinderen, daar kom je niet aan. Punt. Als je dat wel doet of probeert, dan zijn dit de consequenties.”

De 35-jarige Sohrab Yazdian uit Zaanstad, ook bekend als vlogger 0FUX, benadert het liever andersom. Hij legt op video vast hoe hij, naar eigen zeggen, opkomt voor mensen die slachtoffer zijn van misbruik en oplichting en schuwt, in tegenstelling tot Wijnen en zijn collega’s, daarbij geen geweld. “Voor mij is het net als wanneer je een persoon ziet verdrinken. Dan bel je de politie en in de tussentijd ga je die persoon redden. Dat doe ik ook bij pedofielen. Ik help de onschuldige mensen door de persoon aan te pakken en ik bel de politie. Maar de politie moet zich aan regels houden, begrijp je?”

Yazdian vindt veel geoorloofd als het om kinderen gaat. “Kinderen, daar kom je niet aan. Nooit.” Zijn rechtvaardigheidsgevoel, zegt hij, zit zo diep dat hij bereid is geweld te gebruiken – al was hij daar in andere gevallen ook al niet vies van. Zo is er een video waarin hij een man slaat.

Wijnen en zijn collega stoppen het liefst vandaag nog met pedojacht. Het kost ze veel tijd en soms slapen ze er slecht door. “Maar we gaan door tot dit is opgelost. De politiek moet ingrijpen. Er moeten zwaardere straffen komen op zedenmisdrijven en we willen dat pedofielen makkelijker anoniem hulp kunnen zoeken.”