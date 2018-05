Max Euwering voor schaaktrainer Eddy Sibbing

De ring is geen persoonlijk eigendom van de ontvanger. De drager is verplicht om de ring op een gegeven moment door te geven aan een persoon in Nederland die als een waardig opvolger wordt beschouwd.



Cor van Wijgerden had de ring sinds 2012 in zijn bezit.



Talent

De eerste ontvanger van de Max Euwering was Max Euwe zelf, in 1977. De Amsterdamse grootmeester kreeg de ring ter gelegenheid van het afsluiten van het Euwe-jaar 1976, het jaar waarin Max Euwe 75 jaar werd.



Sibbing zal de ring enkel dragen bij speciale aangelegenheden. "Normaal draag ik niet eens mijn trouwring, dus het zou een beetje vreemd zijn als ik de Euwering dagelijks zal dragen. Voor speciale evenementen haal ik hem zeker tevoorschijn."



Naast de Euwering is Liam Vrolijk uitgeroepen tot talent van het jaar. De 16-jarige Liam kon de prijs helaas zelf niet ontvangst nemen, omdat minderjarigen geen toegang hebben tot het casino waar de prijs werd uitgereikt.



