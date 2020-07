Max Euweplein-schakers: hoelang duurt ‘voorlopig gesloten’ nog?

Schakers spelen een demonstratiepartij met zelf meegebrachte schaakstukken op het Max Euweplein. Beeld Aziz Kawak

Maandag voerden de schakers actie: ze willen zo snel mogelijk weer op het bord van zwart-witgeblokte stoeptegels spelen. Al vier maanden blijven de kisten met daarin de reuzestukken gesloten en staat er bij het schaakbord een geel bord van de gemeente: ‘Schaakspel voorlopig gesloten vanwege Covid-19’. Maar hoelang is ‘voorlopig’, vragen de pleinschakers zich af.

“Dit is onze ontmoetingsplaats,” zegt Jürgen Vijfschaft, die al 23 jaar op het Max Euweplein komt voor een potje en een babbeltje. Hij is de initiatiefnemer van de actie, waar een handjevol schakers en evenveel journalisten op af zijn gekomen. “Elke ochtend kwam iemand van sociale werkvoorziening Pantar de kist met stukken opendoen en ’s avonds werden de stukken weer opgeborgen. Toen het virus in maart uitbrak kon dat uiteraard niet meer, maar waarom mogen wij nu niet schaken? Het is in de openlucht en met zo’n groot bord kun je prima 1,5 meter afstand te houden.”

Maar volgens een woordvoerster van stadsdeel Centrum zijn juist de handhaving van de 1,5 meter en de ‘hygiënerichtlijnen’ de redenen waarom er niet geschaakt kan worden.

Openluchtkroeg

Volgens Michiel van Eyck heeft de gemeente te weinig oog voor de sociale functie van het bord. “Iedereen komt hier samen, jong en oud, arm en rijk, Amsterdammer en toerist. Het is een soort openluchtkroeg. Het leuke is dat iedereen mee kan kijken met de partij en dus ook commentaar mag geven. Het niveau is erg verschillend, sommige bakken er niks van, maar we hebben ook weleens een Russisch meisje van 11 gehad die iedereen van het bord af veegde.”

Het steekt Vijfschaft dat de terrassen op het Max Euweplein weer open mogen, en buitensport onder voorwaarden weer is toegestaan, maar er nog steeds niet geschaakt kan worden. Voordat hij de media benaderde heeft hij aangeklopt bij de gemeente, de ondernemersvereniging van het Max Euweplein en de eigenaar van het naastgelegen restaurant Wagamama, maar niemand kon hem helpen om de kist met schaakstukken geopend te krijgen. En zelf 32 stukken meenemen is ook niet eenvoudig: een loper of pion zijn al snel een halve meter hoog.

Het stadsdeel gaat ermee aan de slag, belooft de woordvoerster: een gebiedsmanager gaat nog deze week met de schakers in gesprek over hoe er op een verantwoorde manier gespeeld kan worden zodra de richtlijnen van het RIVM dat toelaten. Het mediaoffensief van de pleinschakers lijkt gewerkt te hebben.