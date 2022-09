Mavis Hofwijk, uithangbord van de Surinaamse keuken, geëerd met Mes van Johannes: ‘Jullie maken spruitjes op de verkeerde manier’

Ze is een perfecte ambassadeur van de Surinaamse keuken en helpt jongeren uit de Bijlmer aan werkervaring. Voor haar culinaire en sociale werk ontvangt Mavis Hofwijk zaterdag het Mes van Johannes, vernoemd naar Johannes van Dam.

Mavis Hofwijk (83) is gastvrij, vriendelijk en goedlachs, maar een interview met de oprichter en eigenaar van het Surinaamse Buffet is een regelrechte kwelling. Dat komt zo: tussen twee vragen door gaat de telefoon. Mavis pakt in haar keuken het schrift voor de bestellingen en begint hardop sprekend te noteren: tjauw min, pastei met kip, moksi alesi, gebakken banaan, pomkroketten en zo gaat het maar door. Als er ook nog pindasoep wordt besteld, moet de verslaggever zich beheersen om niet een blaadje uit zijn schrijfblok te scheuren en dat dan maar weg te kauwen. Het is echt niet te doen.

Er was echter geen ontsnappen aan, want er is belangrijk nieuws. De 83-jarige koningin van de Surinaamse keuken krijgt zaterdag het Mes van Johannes overhandigd, een prijs die eerder werd uitgereikt aan de culinaire ambassadeurs Mac van Dinther, Janny van der Heijden en Cees Holtkamp. De onderscheiding is vernoemd naar de in 2013 overleden culinair journalist Johannes van Dam. Dat laatste maakt de prijs extra feestelijk. Mavis: “Ik knipte zijn stukjes elke week uit de krant. Fantastisch. Die van zijn opvolger Hiske Versprille trouwens ook.” Schaterend: “Mi gado, wat die allemaal durft te schrijven.”

Meedraaien in de keuken

Hofwijk heeft het eerbetoon verdiend vanwege haar grote aandeel in de verspreiding van de Surinaamse keuken in Nederland, meldt de Stichting Gastronomische Bibliotheek die samen met museum en kennisinstituut Allard Pierson verantwoordelijk is voor de uitreiking. Zelf vindt ze die missie maar half geslaagd. “Alle koks in opleiding moeten de beginselen van de Franse keuken leren. Ik had gehoopt dat de Surinaamse keuken op dezelfde manier een plekje zou krijgen. De belangstelling is er zeker wel, maar hij heeft nooit een vaste voet aan de grond gekregen.”

Toch kwamen er door de jaren heen geregeld chefs naar de Bijlmer om een dagje mee te draaien in de keuken van Mavis. “Ik heb geen diploma’s, dus dat vond ik wel bijzonder. Het was ook ontzettend leuk om te doen. Ik herinner me dat ik een keer spruitjes op zijn Surinaams had gemaakt. De mensen wisten niet wat ze proefden. Het kon zo op de kaart. Ze wilden weten hoe ik het had gemaakt. Ik zei: jullie maken spruitjes op de verkeerde manier. Ze gingen zelfs graven in de vuilnisbak om de verpakkingen van de ingrediënten op te sporen. Ik heb ze het recept gegeven. Natuurlijk. Ik heb geen geheimen.”

Dank aan de lamlendigheid

Het leven hangt van toevalligheden aan elkaar en het had maar weinig gescheeld of het Surinaams Buffet was er nooit gekomen. In Suriname was Hofwijk werkzaam geweest als zweminstructrice. Toen zij na haar overkomst naar de Bijlmer zag hoe de jongeren uit de buurt zich verloren met kattenkwaad en erger, bood zij in het buurthuis aan om gratis zwemles te geven. “Sport kan jongeren een doel in het leven geven,” vertelt ze over de achtergrond van het plan. “En onze kinderen kunnen behoorlijk over het water vliegen. Maar er was geen enkele interesse voor.”

De hangjongeren kunnen niet genoeg worden geprezen voor hun lamlendigheid, want de zwemles werd daardoor een kookles en die viel wel in de smaak. Mavis: “Ik heb in alle buurthuizen les gegeven. Zo kwam ik op het idee voor het Surinaams Buffet. Ik dacht: als die jongens nu broodjes gaan verkopen, dan kunnen ze wat geld verdienen en zijn ze van de straat.”

Die sociale component wordt ook nadrukkelijk meegenomen in de lofzang van de jury, die ook de inzet van Mavis prijst om kansarme jongeren in haar keuken een leerschool te geven en een plek om werkervaring op te doen.

Perfecte vooropleiding

De kennis van de Surinaamse keuken was Hofwijk in Paramaribo met de paplepel ingegoten. Haar moeder overleed op jonge leeftijd, haar vader maakte lange dagen op zijn timmermansbedrijf. Voor het avondeten ging Mavis naar een tante, die de avondschool voor de fijne keuken had gevolgd. Van haar leerde ze pom en pastei maken. Toen ze die kunst eenmaal onder de knie had, ging ze ook thuis aan de slag achter het fornuis. “Ik was enig kind en kookte het eten, naaide kleren en hielp mee met het bouwen van boten in mijn vaders bedrijf.”

Een perfecte vooropleiding voor een doener en een aanpakker. Hoewel, nu ze de tachtig is gepasseerd en het lichaam steeds vaker bezwaar maakt tegen de volle agenda, valt het werk haar soms zwaar. Ze wijst naar de bestellingen die op de deur van de koelcel zijn geplakt, waaronder een klus voor een bruiloft met meer dan honderd gasten. “Sinds corona doe ik het meeste zelf, maar dat kan eigenlijk niet meer. We merken nu ook dat de kosten stijgen door de inflatie en de hoge energieprijzen, dus ik durf ook geen mensen aan te nemen.”

Om meteen door te schakelen naar de uitreiking van het Mes van Johannes, zaterdag in Museum Van Loon. Ze zit al te piekeren over een dankwoord, vertelt ze lachend, en ze zal de aanwezigen toch ook iets te eten moeten geven. “Ik heb al eens een blijk van waardering gekregen van het stadsdeel, maar ik beschouw dit toch wel als de kroon op het werk. En het is een mooie gelegenheid om de Surinaamse keuken onder de aandacht te brengen. Ik heb altijd gezegd: het kan misschien even duren, maar uiteindelijk gaat het ook aanslaan bij de witte man en vrouw.”