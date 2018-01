Maurice de Hond weigert 2 ton van iPadschool terug te betalen

Het bestuur kreeg het geld voor een Steve Jobsschool in Amsterdam waar al maanden geen les meer werd gegeven.



Maurice de Hond heeft bezwaar aangetekend tegen de claim, die vrijdag bekend werd via een publicatie in het Onderwijsblad. De Hond wil het conflict desnoods uitvechten bij de bestuursrechter, zegt hij tegen het AD.



Nederlands bekendste opiniepeiler was sinds de zomer van 2014 bestuurder van de zogenoemde iPadschool De Voorsprong in Amsterdam-Zuidoost.



Twee jaar later, in oktober 2016, ging deze school dicht door gebrek aan leerlingen, maar de school kreeg desondanks nog negen maanden onderwijsgeld op haar rekening.



Volgens de Onderwijsinspectie had de school echter geen recht op dit geld als er geen onderwijs wordt gegeven. Uitvoeringsorganisatie DUO vordert nu een bedrag van 207.738 euro en 34 cent terug.



Overgeplaatst

Maurice de Hond noemt de claim 'gênant'. Volgens hem heeft DUO hem verkeerd geïnformeerd. Al in de zomer van 2016 was volgens hem bekend dat zijn school in Amsterdam-Zuidoost geen toekomst had.



Om te overleven moest het in vijf jaar tijd een groei doormaken naar ruim 300 leerlingen, maar de school had op zijn hoogtepunt slechts 25 inschrijvingen. Ouders besloten de sluiting niet af te wachten en brachten hun kind onder op een andere school.