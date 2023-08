Matthijs van Heijningen: ‘Amsterdam wordt gemaakt door de provincialen, zij hebben altijd gezorgd dat de stad groot wordt’

Niet alleen werd Matthijs van Heijningen de succesvolste filmproducent van Nederland, hij was ook betrokken bij de oprichting van Paradiso en de Melkweg. ‘Of ik daar trots op ben? Nee, waarom?’

In de jaren nadat Matthijs van Heijningen hier arriveerde, in 1960, begonnen de zogenaamde echte Amsterdammers gelukkig de stad te verlaten. “Die figuren uit de Jordaan en de Staatsliedenbuurt. Met hun gezellige humor. Vreselijk. Alleen maar negatief en lachen om een ander, schadenfreude. Wat een opluchting dat zij weggingen. Amsterdam wordt gemaakt door de provincialen, zij hebben altijd gezorgd dat de stad groot wordt.”

Zelf werd Matthijs van Heijningen geboren in Alphen aan den Rijn. De enige cultuur die daar bestond was de Matthäus-Passion en het circus, meestal Boltini. Hij richtte een kindercircus op en wilde clown worden. Daarvoor moest een mimeopleiding worden gevolgd, en de Kleinkunstacademie. “Dat was in Amsterdam. Op die mimeschool liepen ook Rutger Hauer en Peter Faber rond, dat is mijn generatie, allemaal oorlogskinderen. In de stad trof ik een vieze zooi aan, niets was opgeknapt. Alles was mogelijk en nergens werd aandacht aan besteed. Ik was 16.”

Is dat niet jong om het ouderlijk huis te verlaten en naar Amsterdam te verhuizen?

“Nee, waarom? Mijn zoon ging ook weg toen hij 16 was. Ik stopte op de hbs en was geloof ik weer blijven zitten. Mijn ouders vonden het erger dat ik van het geloof was gevallen. We waren gereformeerd, op zondag mocht je niet fietsen.”

Twee dagen na het interview belt hij nog een keer op. “We hebben het niet genoeg over Amsterdam gehad, dat gelul over mijn jeugd interesseert niemand iets. Amsterdam heeft hetzelfde probleem als de kunsten: buiten de consensusmaatschappij komt er niets van de grond.”

“In de kunsten, zeker bij de film, bepaalt de overheid wat er wordt gemaakt. En anders kom je in de handen van de commercie, een romcom in samenwerking met RTL of Netflix. Voor een paar miljoen kun je ook niets anders maken dan een romcom.”

“Dictatoriaal is niet een goed gekozen woord, maar we hebben geen burgemeester die beslissingen kan nemen. Van der Laan deed alsof hij dat wel kon, alleen was dat niet zo.”

Wat zou er moeten gebeuren?

“In Het Parool stond laatst een ingezonden brief met een briljant idee: bouw dat Ibishotel bij het Centraal Station om tot erotisch centrum. Waarom kan dat niet worden uitgevoerd? In de IJtunnel een buis als fietstunnel. Die fietsers moeten trouwens belasting betalen, waarom zouden zij dat als enige weggebruikers niet hoeven? En in de binnenstad, waar ik zelf woon: geef alleen de bewoners een parkeervergunning, de rest mag er niet parkeren, zo maak je de stad autoluw.”

Maar u wilde dus eerst zelf een artiest worden?

“Ja, het was allemaal bedoeld om voor de camera te staan. Ik speelde ook wel een paar voorstellingen. Met die acteur, hij is net overleden, kom hoe heet hij – Willem Nijholt. Ik weet niet of ik er goed of slecht in was. De herhaling begon me tegen te staan. Steeds dezelfde tekst, zonder ruimte voor improvisatie.”

“Het ging allemaal vanzelf. In 1966 was ik medeorganisator van het Sigma Centrum aan de Kloveniersburgwal, uiteindelijk werd ik directeur. Dat centrum was bedoeld voor de spelende mens, homo ludens, met workshops over een antiautoritaire opvoeding voor je kinderen en zo. Ik hoor bij de protestgeneratie, alles wat we deden of maakten was om de wereld te verbeteren. Wij zijn dus geen boomers, zoals we nu worden uitgescholden door de softies van de patatgeneratie. Enfin, in 1965 was Matthijs junior geboren, ik moest geld verdienen. Hij werd geboren in een kraakpand. Met Jeroen Henneman waren wij de eerste krakers op Kattenburg.”

U hoorde ook bij de oprichters van Paradiso.

“Dat stond leeg, er moest iets mee gebeuren. Het moest worden geïnstitutionaliseerd, zoals dat heette. Bij het Sigma Centrum hadden we te maken met Kunstzaken, op het stadhuis. Paradiso viel onder Jeugdzaken, dat was heel anders. De verheffing van het volk, die kant ging het op.”

“Die ambtenaar wilde het Sensorium noemen. Toen bedacht Wim T. Schippers de naam Paradiso, dat was een hitje van Anneke Grönloh. Willem de Ridder was er natuurlijk bij betrokken en wat mensen uit het Vondelpark. Die sliepen daar, ja. Het eerste wat ik bedacht was dat het podium 2 meter omhoog moest, zodat de artiesten niet lastig konden worden gevallen door het publiek.”

Paradiso is een iconische plek geworden. Bent u daar trots op?

“Nee, waarom? Ik ben er nooit meer geweest. Alleen nog een keer op een feest toen De Kring 90 jaar bestond. Twee jaar later was ik ook betrokken bij de oprichting van de Melkfabriek, of hoe heet het, de Melkweg. Dat was een melkfabriek, waar we ’s nachts flessen melk jatten.”

Wat weet u daar nog van?

“Weinig. Dat ik de indeling maakte, er moesten niet te veel dichte hoeken zijn. Zodat junks binnen geen drugs konden gebruiken of blijven slapen. In die tijd begon ik me al bezig te houden met films produceren.”

Een ander iconisch beeld van Amsterdam is Rutger Hauer en Monique van de Ven op de fiets, in de film Turks fruit, met de muziek van Toots Thielemans.

“Een shotje, zo bijzonder was het niet. Door Rob Houwer, de producent, werd ik gevraagd uitvoerend producent te zijn. Een storyboard hadden we nog niet, het ging hapsnap. Jan de Bont, de cameraman, zei hoe we het gingen doen. Terwijl Paul Verhoeven, de regisseur, zich verschool achter zijn Volkskrant. Na een paar weken zei Paul over mij: hij eruit of ik eruit. Toen ben ik maar gegaan.”

“Later produceerde ik Ciske de rat en Kees de jongen, dát zijn Amsterdamse films. Turks fruit niet. Het boek was geschreven door Jan Wolkers, een gereformeerde jongen uit Oegstgeest. Dat verhaal was larmoyante onzin over een kunstenaar. Eerst dacht ik dat ik werd gevraagd voor de verfilming van een ander boek van hem, Kort Amerikaans. Dat vond ik wel een goed boek. Alleen is die film ook niet goed geworden.”

Toen ik belde vroeg u: dit is de oude Matthijs van Heijningen, weet je wel zeker dat je goede hebt? Waarom vroeg u dat?

“Ik ben toch gestopt en Matthijs junior regisseert nu films. Of ik trots op hem ben? Zeker. De Slag om de Schelde, dat heeft hij goed gedaan. Hij had een budget van 15 miljoen. Dat is het grote probleem van Nederlandse films. Geen geld en een gebrek aan fantasie. We hebben ook geen geschiedenis. Alleen die oorlog en Indië. En daar zijn al voldoende films over gemaakt.”

Komt de film over Gijsbrecht van Aemstel er nog?

“Nee. Wel jammer. Ik heb er jaren aan gewerkt. 7 miljoen had ik bij elkaar en er was 12 nodig. Ik heb tegen junior gezegd dat hij het moest regisseren, na De Slag had hij dat goed kunnen doen. Maar hij zag het niet. Dom van hem.”

Het leven is vurrukkulluk was uw laatste film?

“Het was een goede afsluiting. Ik ben begonnen met Frans Weisz en Remco Campert en eindigde er ook mee. Alleen kwam er geen hond heen.”

Wat was uw grootste succes?

“Van de koele meren des doods, Eline Vere en De Lift – die film begon als een soort grap. In Engeland had je van die goedkope horrorfilms, wij dachten: kan dat hier ook? En Een vlucht regenwulpen, van de opbrengst heb ik kasteel Bolenstein gekocht. Louis van Gasteren zei dat je de winst altijd in stenen moest stoppen, anders ging het geld naar je volgende project en was het weg.”

Waarom ging u in een kasteel wonen?

“Ik woonde op de Binnenkant, bij de Nieuwmarkt. Junior zag daar hoe Chung Mon werd vermoord, die naam vergeet ik nooit. Een Chinese handelaar in garnalen, kennelijk deed hij nog meer dingen. Junior zei dat het er anders uitzag dan op tv, bij Miami Vice.”

“Ik kreeg een zekere leeftijd en wilde naar buiten. We hebben er bijna twintig jaar gewoond, het was in de provincie Utrecht. De reistijd werd steeds langer en mensen wilden niet meer langskomen. Toen ben ik maar teruggekomen naar Amsterdam.”

Volgend jaar wordt u 80.

“Het wordt allemaal anders. In Nederland bestaat geen ouderencultuur. Ik weet nog dat Fons Rademakers, de regisseur, die leeftijd had. In landen als Frankrijk of Italië werd voor hem een tafeltje vrijgehouden. Als je in Nederland 65 of 70 wordt zijn mensen minder geïnteresseerd in wat je wilt maken.”

“We doen wel wat dingen. Ik ben betrokken bij de nieuwe film van Martin Koolhoven. En mede-eigenaar van The Pulse, een gebouw dat nu op de Zuidas wordt gebouwd waar ook negen bioscoopzalen in komen.”

CV

Matthijs van Heijningen (Alphen aan den Rijn, 1944) is de succesvolste filmproducent van Nederland.

De stad van... Matthijs van Heijningen Echt Amsterdams

“Dat ben ik niet. Ik ben een wereldburger. Al ben ik gestopt met vliegen in 1970. En als ik naar Amerika wil gaan? Met de boot, dat duurt een paar dagen.” Accent

“In ieder geval niet Amsterdam-Zuid. Wat het dan wel is? Een soort jaren zestigtaaltje, weetjewel.” Havermelk

“Dat zegt me niets. Een bord havermout met bruine suiker, dat ken ik wel.” Huur of koop

“Koop, dat behoudt zijn waarde. Huren doe je voor de eigenaar.” Import

“Wie hier woont is een Amsterdammer. De echte Amsterdammer bestaat ook niet meer, die zijn allemaal verhuisd.”