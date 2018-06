Matchingdagen UvA zorgen nauwelijks voor minder uitval

Toen de docent een paar scheikundige formules opschreef, ging er een schokgolf door de zaal

"We leuken het niet op. We geven niet alleen colleges strafrecht maar willen een realistisch en representatief beeld laten zien. Contractenrecht en constitutioneel recht zijn de vakken die ze in het eerste jaar krijgen. Dat moeten ook de studenten weten die vanwege de populaire advocatenserie Suits op Netflix naar ons zijn gekomen," zegt Marjoleine Zieck, UvA-hoogleraar international refugee law.



Een docent van future planet studies gaf in het eerste jaar van de UvA Matching tijdens zijn hoorcollege aan vwo'ers enkele scheikundige formules. "Door de zaal ging een schokgolf. 'Moet je dat ook weten?' Op de site stond dat scheikunde niet verplicht was. Een aantal studenten haakte af. De docent was geschrokken," zegt Zieck.



Een cadeautje

Volgens Zieck is dit geen ontmoedigingsbeleid. "Nu ervaren ze dat scheikunde belangrijk is en kunnen ze eventueel in de vakantie het vak bijwerken. Je wilt niet dat studenten in het eerste jaar uitvallen omdat ze een onjuist beeld van de studie hadden."



In het onderzoek is gekeken of de matchingprogramma's een afschrikkende werking hebben. Widdershoven: "We hebben na afloop studenten gebeld waarom zij na de matchingdagen besloten niet op onze universiteit te studeren. De een bleek naar het conservatorium te gaan, de ander wilde toch geneeskunde studeren waarvoor ze was toegelaten en de derde nam een tussenjaar."



Enkele dagen na de matching krijgt de aankomende student de uitslag van de toets en een niet-bindend studieadvies. Ook bij een negatieve uitslag kan de student alsnog de studie volgen. "Matching is pure service. Een cadeautje aan de student," aldus Zieck.



Uit de studie blijkt dat een student die een positief studieadvies krijgt, minder snel uitvalt en iets meer studiepunten in het eerste jaar haalt.



