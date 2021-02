Masterplan Zuidoost: beter onderwijs, goede woningen en veilige straten

De gemeenteraad heeft voor dit jaar 3,75 miljoen euro beschikbaar gesteld om een start te maken met het masterplan. Beeld Amaury Miller

In gesprekken met bewoners van het stadsdeel valt burgemeester Femke Halsema steeds opnieuw het gevoel van trots op. “Zuidoost heeft 90.000 inwoners, dat is een middelgrote stad. De bevolking is uiterst divers, in afkomst maar ook in religie. En toch is er een sterke identiteit, een groot gemeenschappelijk gevoel van trots. Maar die trots komt wel in het gedrang op het moment dat het stadsdeel alleen in de verkeerde krantenberichten naar voren komt.”

Een reeks schietpartijen in de zomer van 2019 was de concrete aanleiding voor de komst van een masterplan voor Zuidoost, een plan van aanpak met veel ambities en veel partijen die donderdag hun handtekening hebben gezet onder het stuk. Deze zogeheten Alliantie gaat de komende twintig jaar alles op alles zetten om hardnekkige problemen in het stadsdeel als armoede, schooluitval en criminaliteit aan te pakken. Het eindresultaat: in 2040 moeten kinderen uit Zuidoost dezelfde kansen hebben als kinderen uit andere stadsdelen.

Veel werk

Daarvoor moet veel werk worden verzet. Het masterplan omvat een indrukwekkend aantal ambities: beter onderwijs, goede woningen, veilige straten en meer vertrouwen in de overheid. Halsema: “Er zit veel teleurstelling in het stadsdeel. Mensen hebben vaak het gevoel dat ze aan het kortste eind trekken. Onder jongeren is grote weerstand tegen politie en justitie. De politie is er niet om je te helpen, maar om je op te pakken. Het herstellen van dat vertrouwen is een van de belangrijke opdrachten uit het masterplan.”

Dat laatste gaat hand in hand met een harde aanpak van de criminaliteit. Er komt meer politie, en ook een buurtrechtbank waar de kleinere criminaliteit wordt afgestraft. “Er zijn te veel jongeren die geen alternatief zien voor een carrière in de misdaad of worden verleid door het grote geld. We gaan er samen met de werkgevers voor zorgen dat er meer alternatieven komen en blijven de waarschuwing afgeven dat een loopbaan in de criminaliteit vaak vroeg eindigt met een huilende moeder thuis op de bank.”

In de Alliantie zijn behalve het stadsbestuur en het ministerie van Binnenlandse Zaken ook woningcorporaties, onderwijs, werkgevers, welzijnsorganisaties, politie en justitie van de partij. De samenwerking moet samenhang brengen, verwacht Halsema. “De problemen van Zuidoost zijn hardnekkig en langdurig. Er is in het verleden al heel veel ondernomen, maar dat gebeurde vaak te fragmentarisch en te versnipperd. Wij kunnen als bestuurders wel een werkgelegenheidsproject starten, maar als dat niet aansluit, is het water naar de zee dragen. Het moet gewoon slimmer.”

Laaggeletterd

Ook de bewoners zijn vertegenwoordigd in de Alliantie en worden op allerlei manieren bij de plannen betrokken. Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing ging de afgelopen maanden al in gesprek met mensen over verschillende onderwerpen. Dat leverde tal van ideeën op, vertelt de bestuurder. “Vanuit de jeugd kwam het verzoek met taal aan de slag te gaan. Van onze bewoners is 32 procent laaggeletterd. Dat heeft een enorme impact. Veel mensen weten daardoor de weg niet te vinden naar de voorzieningen die er zijn.”

De gemeenteraad heeft voor dit jaar 3,75 miljoen euro beschikbaar gesteld om een start te maken met het masterplan. In de loop van 20 jaar zal veel meer extra geld nodig zijn om de ambities waar te maken, waarschuwt Halsema. “Het is belangrijk dat de politiek zich voor langere tijd verbindt aan het project. Het masterplan moet een plaats krijgen in de partijprogramma’s en ook terugkeren in een nieuw college-akkoord. We hebben indertijd met het project 1012 gezien hoe het niet moet. Dat verloor alle steun bij de eerstvolgende verkiezingen.”

Die langdurige steun moet ook uit Den Haag komen. Het kabinet heeft Zuidoost aangewezen als een van de 16 achterstandsgebieden in het land, waar de komende jaren extra geld voor beschikbaar komt. “Ook die belangstelling moet blijven,” stelt Halsema. “We hebben die lange termijn echt nodig. Het mag niet vluchtig zijn.” Jadnansing merkt dat alleen al de belofte van langdurige aandacht iets doet in het stadsdeel. “We praten over een commitment van twintig jaar. Dat geeft heel veel energie.”