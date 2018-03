Masteropleiding gebruikt Amsterdam als laboratorium

"Amsterdam is een goed georganiseerde, aantrekkelijke stad," zegt Erik Heijmans. "En de stad is een mooi voorbeeld voor andere grote internationale steden met vergelijkbare problemen, zoals mobiliteit, luchtvervuiling, toerisme en afvalstromen."



Heijmans is studiecoördinator van de nieuwe masteropleiding metropolitan analysis, design and engineering. Deze studie van de Technische Universiteit Delft en Wageningen University & Research richt zich op de ontwikkeling van leefbare steden met Amsterdam als casestudy.



De opleiding valt binnen het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, dat in 2014 van start is gegaan in de oude bibliotheek van het voormalige Koninklijk Instituut voor de Tropen.



Centraal in de opleiding staat het living lab, vertelt Heijmans. "Normaal krijgt een student theorie op de universiteit, loopt ergens stage en schrijft een scriptie. Bij ons draaien we het om en verbinden we direct wetenschap met de praktijk."



"Zo zijn er bijdragen aan het lesprogramma vanuit de wetenschap, maar er komen ook mensen aan het woord uit overheid en bedrijfsleven en er worden gesprekken gevoerd met burgers. Vanuit die arena worden gezamenlijk duurzame oplossingen bedacht die wenselijk, haalbaar en toepasbaar zijn in de praktijk."



De thema's waar de master zich op richt, zijn energie, water, klimaat, voedsel, afval en mobiliteit en de verbanden tussen deze thema's. De studenten, dit jaar 18, hebben een bachelor in bijvoorbeeld civiele techniek, bouwkunde, landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning of voeding en gezondheid.



Fietsers door een tunnel

"Neem mobiliteit, de stad slibt dicht met auto's," zegt Heijmans. "In het centrum fietsen al veel mensen, maar het autobezit in Amsterdam-Noord is groter dan in de binnenstad. Hoe kun je de inwoners van dat stadsdeel bewegen de auto meer te laten staan?"



Om het voor de inwoners van Noord aantrekkelijker te maken de auto te laten staan, hebben de masterstudenten ook gekeken naar mogelijke oeververbindingen over het IJ.



Een daarvan is een kabelbaan waarmee mensen inclusief hun fiets over het IJ kunnen worden gezet. "Dan vermijd je de fijnstofuitstoot van de pontjes met hun dieselmotoren. Je kunt ook overwegen de voetveren elektrisch te maken of het fietsverkeer door een tunnel te leiden."



"Maar altijd moet eerst onderzocht worden of de mensen het wel willen, of het technisch en financieel haalbaar is en of het past in de wetgeving. In de living-labbenadering worden creatieve ideeën direct getoetst aan de praktijk."