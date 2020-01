Massih Hutak ontvangt Nieuw Amsterdam Prijs 2020

Massih Hutak ontving dinsdagavond de Nieuw Amsterdam Prijs 2020. Beeld Raymond van Mil

De Nieuw Amsterdam Prijs werd dinsdagavond uitgereikt in aanwezigheid van 250 gasten in Pakhuis de Zwijger. “In het Amsterdam van 2020 zet Massih Hutak zich via muziek, columns en theater in tegen de ongebreidelde gentrificatie en de daarmee groeiende ongelijkheid in de stad. Daarom ontvangt hij dit jaar de Nieuw Amsterdam Prijs,” aldus Fransen.

Hutak (1992), die naast columnist ook rapper, schrijver en theatermaker is, is volgens Fransen een ‘maker met een maatschappelijke agenda’. “In zijn columns in Het Parool neemt Massih Hutak duidelijk stelling in over thema’s die hem aan het hart gaan,” aldus Fransen. “Als echte Noorderling komt Hutak met zijn voorstelling Verdedig Noord op voor de belangen van stadgenoten die slachtoffer worden van de toenemende ongelijkheid in Amsterdam. Knap en moedig werk van een jonge Amsterdamse maker.”

Andere winnaars

Naast Hutak, ontving Marjan Sax de prijs Een leven lang voor de stad, vanwege haar jarenlange inzet voor vrouwenemancipatie, een rechtvaardiger asielbeleid en andere goede doelen. In de jaren zeventig was Sax al lid van Dolle Mina en mede-oprichter van het Vrouwenhuis in Amsterdam, in recentere jaren werkt ze onder andere als adviseur bij Human Rights Watch.

De prijs Talent van het jaar ging naar de Nederlandse afdeling van de internationale klimaatbeweging Youth For Climate die onder andere verantwoordelijk is voor de grote klimaatstaking en de protestmars door scholieren in februari 2019.