Massatoerisme in de stad: ‘Het licht staat op oranje, nog niet op rood’

Gosse bracht de stad eerder liefdevol in beeld in de herfst, in de sneeuw en filmde hoe hij op de fiets door de hoofdstad trok. Ondanks zijn liefde voor de stad is hij onderdeel van een groep die het gevoel heeft de grip op de stad kwijt te raken.

“Het is echt een video vanuit persoonlijke ervaring,” vertelt hij. “Dit is een ervaring die Amsterdammers hebben. Ik ben heel gek op Amsterdam, maar waar kan je tegenwoordig de rust nog vinden?” De video maakte hij dan ook uit liefde voor de stad. “Aan het einde van de video springt het licht op oranje, nog niet op rood. Het is nog niet te laat, maar er moet wel iets gedaan worden.”

Beeld Gosse Bouma

In de video zien we de stad van beide kanten. De chaos van het massatoerisme, maar ook de rust die de Amsterdammers zelf juist opzoeken. Bouma: “Ik heb de oplossingen ook niet. De video is ook niet bedoeld om oplossingen aan te dragen. Het is gemaakt vanuit mijn liefde voor de stad en het is in die zin een oproep aan de politiek om hier mee bezig te gaan.”