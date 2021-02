Massaal schaatsen ingekocht: ‘Dit land is helemaal gek geworden’

Werknemers van een online speelgoedwinkel pakken sleeën in om naar klanten te versturen. Beeld ANP

Zijn telefoon staat roodgloeiend: om de minuut krijgt Jeffrey Telgenkamp, eigenaar van schaatswinkel Skatezone aan de Ceintuurbaan in Zuid, een bestelling binnen. “Vandaag gaat het al om iets van 300 bestellingen,” zegt hij via de telefoon, voordat hij weer door moet. “Ik heb vandaag nog geen tijd gehad om inkopen te doen.”

Ronny Nieuwpoort van Skatedokter verwacht ‘zonder overdrijven’ tot drie uur 's nachts aan het werk te zijn, om alle onlineverkopen te verwerken. Aan de lopende band komen Amsterdammers bij hem langs om hun schaatsen te slijpen. “Vorige week zat ik nog de hele dag op mensen te wachten, maar nu slijp ik zeventig paar schaatsen per dag.”

‘Welkom kadootje’

Eigenaar Chano Waterman van Skipoint heeft op zijn stoep aan de Radioweg in Oost een afhaalloket ingericht. “Nederland is helemaal gek geworden: de webwinkel is niet te houden.” Het is een fijne impuls in coronatijd, zegt hij. “We zijn, als seizoensbedrijf, enorm hard geraakt. Voor ons is dit een welkom kadootje."

Is men in coronatijd des te blijer met de aankomende ijspret? Waterman denkt van wel. “Je mag niets, schaatsen is dan de leukste buitenactiviteit die je kunt bedenken. Bovendien is het lang geleden sinds we op de schaats hebben gestaan.”

Snowboots

Ook webwinkel bol.com ziet dat Nederlanders zich voorbereiden op rollebollen in het witte landschap. Volgens een woordvoerder zijn er deze week – vrijdag nog niet meegenomen – elf keer zo veel sleeën verkocht als vorige week, evenals tien keer zo veel sneeuwgripzolen en zes keer zo veel snowboots.

In de supermarkten en in de webshop van Albert Heijn blijft het vooralsnog rustig. Er is geen verschil te zien met andere dagen, zegt een woordvoerder. "Wie weet komt dat morgen." De supermarkt gaat, evenals concurrent Jumbo, zaterdag wel extra bevoorraden vanwege het winterweer.

‘Verrek! De auto’

Marketingdirecteur Arjan van der Meer van Kwikfit – met tien vestigingen in de hoofdstad – ziet dat de vraag naar winterbanden is geëxplodeerd. “Woensdag verkochten we al een derde meer dan normaal, donderdag de helft meer, en vrijdag drie keer zoveel als normaal.”

Vrijdag zijn er ook zeven keer zo veel Nederlanders van winterbanden gewisseld bij Kwikfit als normaal. “Dat zijn de mensen die hun hele leven hebben gepland. De echte drukte verwacht ik maandag, van de mensen die denken: verrek! Ik heb niet aan de auto gedacht.” Hij denkt dat door corona veel mensen het verwisselen van de banden hebben uitgesteld.

Euromaster, met drie vestigingen in Amsterdam, ziet ook 'een flinke toename', aldus een woordvoerder. “Sinds de aankondiging van sneeuw zien wij het aantal afspraken met 400 procent stijgen.” Dat compenseert een anders vrij rustige maand, zegt ze.